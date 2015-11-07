الوفد الشعبى بلندن: مجلس العموم وعدونا بالضغط لفرض قيود على نشاط الإخوان

قال محمد نبوى، القيادى بحركة تمرد، وعضو الوفد الشعبى بلندن، إن اللقاءات التى أجراها الوفد مع مجلسى العموم واللوردات البريطانى هناك أكد فيها أعضاء المجلسين أنهم مصرين على إنجاح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبريطانيا، ودعم مصر بعد وصولها لمرحلة الاستقرار، مؤكدا أن مجلس العموم وعدهم بالضغط من أجل فرض قيود على نشاط جماعة الإخوان.

وكشف نبوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" من لندن، أنهم التقوا مجموعة من الإعلاميين وكتاب الرأى البريطانيين، وتحدثوا حول نتائج التحقيقات البريطانية حول ناشط جماعة الإخوان، موضحا أنهم علموا أن النتائج ستصدر قبل الكريسماس الحالى.

- وفد الدبلوماسية الشعبية يلتقى اليوم أعضاء مجلس العموم البريطانى واللوردات

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