ساويرس تعليقاً على أزمة الطائرة الروسية:"احنا أجمد من كده ومحدش يقدر علينا"

قال نجيب ساويرس رجل الأعمال، تعليقا على أزمة الطائرة الروسية المنكوبة: "السكوت على اللى بيحصل دا مش كويس"، مطالبا السلطات المصرية بالخروج بتصريحات حول الموقف حتى انتهاء التحقيق.

وطالب ساويرس بضرورة التشديد على الأمن فى المطارات، مؤكدا: "احنا أجمد من كده ومحدش هيقدر علينا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أنه لا بد من الإسراع فى معرفة أسباب الحادث، وأن السكوت على تصريحات مهزوزة مكافأة للإرهاب مما يمنع السياحة.

وتابع ساويرس "لازم نبطل الهرى فى نفسنا.. ومش معنى كده أننا نسكت على غلط، وفى ناس فرحانة فى المصايب اللى بتحصلنا فى البلد"، مشيرا إلى أنه يجب إطلاق مبادرة بأن كل شخص لديه أصدقاء فى الخارج يدعوهم بالوقوف بجانب مصر وتوفير إقامات سهلة لهم والنزول بحملات جذب السياح.