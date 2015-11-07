اجتماع لجنة سد النهضة بالقاهرة اليوم بحضور وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا

تنطلق صباح اليوم السبت فى القاهرة اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى بحضور وزراء الرى من " مصر والسودان وإثيوبيا" و12 خبيرا من الدول الثلاث لحل الخلافات بين المكتبين الفرنسى والهولندى والبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية المتفق عليها.

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أنه بعد المشاورات والجهود المشتركة لوزارتى الخارجية والرى والتى بذلت فى الأيام الأخيرة تم التوافق بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان على أن يكون الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية على المستوى الوزارى بحضور وزراء الموارد المائية والرى للدول الثلاث فى محاولة لحل الخلافات الفنية بين الشركتين الفرنسية والهولندية ودفع مسار الدراسات الخاصة بسد النهضة.

ومن المقرر أن يتشاور وزراء الدول الثلاثة حول الخلافات القائمة بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، الشركة الفرنسية "بى. ار. ال"، والهولندية "دلتارس" وتنظيم العلاقة بين المكتبين الهولندى والفرنسى، وتحديد جميع النقاط الفنية والتنظيمية، بما يحافظ على التوازن فى العلاقة بين المكتبين خلال فترة تنفيذ الدراسات المطلوبة المقدرة بـ11 شهرًا من توقيع التعاقد.

ويستعرض الوزراء خلال الاجتماع الذى يستمر لمدة يومين البدائل المختلفة المقدمة من خبراء الدول الثلاث للتوافق حول الخلافات وعرض السيناريوهات المختلفة لحل الأزمة، لاتخاذ القرارات المشتركة حولها، والبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع.

وأكد مصدر مسئول بملف المفاوضات أن كل المقترحات المطروحة لوضع وآليات إدارة الدراسات المطلوبة بين المكتبين تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء المياه بالدول الثلاث، حيث سيتم وضع خارطة طريق تفصيلية لعمل المكتبين معا خلال 11 شهرا مدة تنفيذ الدراسات، تتضمن "6" بنود رئيسية، وهى منع حدوث أى خلافات قد تظهر مستقبلا والاتفاق على تفاصيل التعاون بين المكتبين بحيث ينفذ المكتب الفرنسى 70% من الدراستين، بينما يقوم الهولندى بتنفيذ 30%.

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