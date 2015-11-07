الخارجية: تواجد شكرى مع الرئيس فى لندن لم يمنعه من إدارة أزمة تصريحات بريطانيا

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن السفير سامح شكرى وزير الخارجية أصدر العديد من البيانات فور تعليق بريطانيا رحلاتها لشرم الشيخ، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تصدر عنها أى شكل رسمى خاص بأسباب سقوط الطائرة الروسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس" أن التحقيق الخاص بسقوط الطائرة الروسية مازال جاريا ويجب انتظار نتائج التحقيقات، موضحا أن تواجد شكرى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى لندن لا يمنعه من إدارة أزمة التصريحات البريطانية.

وأكد أبو زيد أن أجهزة الدولة المصرية والبريطانية تتناول ما أثير حول امتلاك لندن لتسجيلات خاصة بحادث سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ، وتابع أن وزير الخارجية حريص دائما على التواصل مع وسائل الإعلام المصرية باستمرار.

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