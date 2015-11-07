عاشور: 500 لجنة على مستوى الجمهورية تستقبل المحامين فى انتخابات النقابة

أكد نقيب المحامين سامح عاشور، أن هناك مؤامرة على مصر لضرب السياحة المصرية عن طريق موسكو، لأن روسيا تعد من أحد الدول الكبرى المصدرة للسياحة بالبلاد، مؤكدا أن المؤامرة الخارجية تضح من استباق نتائج التحقيق الخاصة بسقوط الطائرة الروسية.>وأكد عاشور أنه سيكون هناك 500 لجنة على مستوى الجمهورية جاهزة لاستقبال المحامين فى انتخابات نقابة المحامين المقبلة.

وأوضح عاشور أثناء حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"أن بريطانيا تعد من الدول المتحفظة جدا فى علاقتها مع مصر، ولن ننسى احتضانها لجماعة الإخوان المسلمين على الأراضى البريطانية، مؤكدا أن المحكمة التى تنظر تأديب المحامى هى محكمة الاستئناف بعضوية عضوين بالنقابة.

وتابع" المحاماة لا تعرف الخداع ولو مع الخصم والمحاميين لن يستطيع أحد خداعهم مهما كان" مضيفا أن ترشح 29 مرشحا لانتخابات النقابة المحاميين ضمن المناخ الفوضوى التى تعشيها مصر ويتيح للجميع الترشح لأى منصب.