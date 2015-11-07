منظمة حظر االكيماوى:غاز الخردل والكلور استخدما في الحرب بسوريا

>أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن غاز الخردل استخدم في سوريا في أغسطس الماضى، مضيفة أن غاز الكلور استخدم "على الأرجح" في مارس الماضى، فى إدلب شمال غربى البلاد.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية الليلة، عن المنظمة في بيان لها قولها إن "الفريق تمكن من أن يؤكد بأكبر قدر من الثقة أن شخصين على الأقل تعرضا لغاز الخردل، ومن المرجح جدا أن تكون آثار لهذا السلاح الكيماوي قد تسببت بوفاة طفل".

وكانت مصادر عدة في المنظمة أكدت أن هناك تقرير يؤكد استخدام غاز الخردل في 21 أغسطس فى مدينة مارع فى محافظة حلب بشمال سوريا.