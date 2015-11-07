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المرصد السورى: مقتل قائد لواء دبابات بالجيش السورى فى اشتباك مع داعش

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المرصد السورى: مقتل قائد لواء دبابات بالجيش السورى فى اشتباك مع داعش المرصد السورى: مقتل قائد لواء دبابات بالجيش السورى فى اشتباك مع داعش
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة اليوم الجمعة بمقتل قائد اللواء 47 دبابات التابع للفرقة 11 دبابات بالجيش السوري، جراء إصابته فى قصف واشتباكات مع الفصائل المقاتلة والإسلامية فى أطراف ريف حماة الشمالى.

وأشار المرصد وهو جماعة حقوقية سورية معارضة إلى أن اللواء محسن مخلوف قائد الفرقة 11 دبابات وقريب والدة رئيس النظام السورى بشار الأسد، الذى كان مكلفاً بعملية استعادة السيطرة على مدينة تدمر ومحيطها، قتل فى منتصف يوليو من العام الجاري، جراء استهدافه من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" فى ريف حمص الشرقى

ولم يتم التأكد من صحة الانباء الخاصة بمقتل اللواء محسن مخلوف من مصادر مستقلة.
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