صور| حماقي يشعل حفل ألبومه الجديد بالحديقة الصينية

أحيا النجم «محمد حماقي»، بالأمس حفلًا غنائيًا ضخمًا بالحديقة الصينية بمدينة نصر بمؤتمر شركة «تو ديل» للبيع المباشر وسط حضور الآلاف من أعضاء الشركة وجمهور حماقي، الذي انتظره منذ صدور البومه الأخير «عمره ما يغيب» لهذا الحفل الذي يعد الأول بالقاهرة عقب صدور الألبوم.

بدأ مؤتمر «تو ديل» في تمام الساعة الرابعة عصرا، بكلمات من قادة الشركة على رأسهم رئيس مجلس الإدارة محمد المصري ونائب رئيس مجلس الإدارة “محمد خضر” وفي تمام الساعة السادسة مساءا، تم تقديم الشاعر الشهير “هشام الجخ” الذي حرص على إلقاء العديد من قصائده الشهيرة مثل “جحا” و”أيوة بغير”، وتم تكريم الجخ من قبل إدارة شركة تو ديل على المسرح وإهدائه درع الشركة ثم تم تقديم لاعب كرة القدم الشهير وكابتن النادي الأهلي السابق “وائل جمعة” الذي قدم الشكر لقيادة شركة تو ديل على دعوته لحضور المؤتمر وتم تكريمه أيضا بتسليمه دره الشركة على المسرح.

وقبل صعود حماقي، قدم الفنان “أحمد عصام” فقرة مميزة من الألعاب النارية، أشعل من خلالها الحفل برقص من الروبوت وإضاءة سماء الحديقة الصينية,ثم بعدها و في تمام الساعة السابعة والنصف مساء صعد النجم محمد حماقي مسرح الحفل وسط تصفيق الالاف من جمهوره المتعطش لحفله الأول بعد البومه والذي يعد الحفل الأكبر جماهيرية بمقر الحديقة الصينية في سابقة لم تحدث من قبل بوصول عدد جمهور حفل بالمكان لأكثر من 50 الف شخص والذي استطاع منظم الحفل وليد منصور بالسيطرة عليه بالتعاون مع اجهزة الدولة من الداخلية بقيادة مدير الأمن اللواء “خالد عبد العال” واللواء “رأفت حسن” مدير إدارة حماية المنشاّت واللواء “محي السيد” رئيس الحماية المدنية بالقاهرة.

حرص حماقي على غناء العديد من أغاني البومه الاخير “عمره ما يغيب” مثل “ما بلاش” التي طلبها الجمهور اكثر من مرة وأيضا قام بغناء “أجمل يوم” مرتين كما حرص على الغناء للناديين الاهلي والزمالك بناء على طلب جمهوره الذي طلب أغنية الأهلي الا أن حماقي صمم على الغناء للناديين الكبار.

حضر مع حماقي صديقه “مصطفى سرور” مدير اعماله السابق وفريق ادارة اعماله الذي قدم له الشكر على المسرح من “منة شومان” و”اسلام اسماعيل” و”وائل محمود” كما شكر ايضا منظم الحفل “وليد منصور” على التنظيم الرائع لاكبر حفلات حماقي جماهيرية والحفل الاول له بالقاهرة عقب البومه “عمره ما يغيب” كما قدم الشكر لكل القائمين على الحفل من “أحمد عصام” للالعاب النارية و”تامر فوزي” للمسرح و”وليد الحريري” للاضاءة والشاشات و”جورج سعيد” للصوت.

تصوير: أحمد كوتي