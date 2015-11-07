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جهاز تحديد لون البشرة من ديور

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جهاز تحديد لون البشرة من ديور جهاز تحديد لون البشرة من ديور

الجمعة 06-11-2015 14:56

درجة اللون المناسبة لكل لون بشرة في ضغطة واحدة .
تخيلي اختار الماكياج باستخدام جهاز يمكنه تحديد لون بشرتك. و يحدد لك اللون المناسب من بين مجموعه الالوان المتوفرة لديك خلال ثوان فقط ..
لفترة من الوقت في تحديد اللون في البوتيكات ،* كانت ديور تفعل ذلك . ابتكرت جهاز تحديد اللون Shade Analyzer اللذي يحدد اللون المثالي لكريم الاساس لكل لون بشرة .
الآن ابتكرنا جهاز جديد حديث تخطي جميع الابتكارات ، يمكنه تحديد لون احمر الشفاه و لون احمر الخدود المناسب لك.

ممتع للاستعمال و دقيق
سريع و سهل الاستخدام لديه جميع اطلالات ديور العصرية و يوفر تشخيص دقيق للون بشرتك و يقدم لك 3 خطوات .
اولاً، اختاري نوع المجموعه التي تودين استخدامها
ثانيا،ضعي الجهاز على البشرة ليتمكن الجهاز من تحليل لون بشرتك .
الحلول الحسابية المبتكرة من قبل علماء ديور تقوم بحساب و تحديد اللون المناسب للون بشرتك . و اخيرا قومي بقراءة النتيجة التي تحدد اللون المثالي و لون احمر الشفاه أو لون احمر الخدود.

اليوم ابدعت ديور كما لم تبدع من قبل بجهاز تحديد لون البشرة ، الذي يقترح لون احمر الشفاه الذي يناسب لون بشرتك .
الطريقة هي نفسها و لا تحتاج الي خطوات اضافية .
كل ما عليك فعله اختيار نوع المجموعه (Rouge Dior, Dior Addict Lipstick) و مجموعه اللون ( بيج –مرجاني- زهري –او احمر).
و بعد الانتهاء من الاتحليل ، بضع من الاقتراحات تعرض عليك بناءا على لون البشرة المحدد في الجهاز ( ثلاث درجات افتح و ثلاث درجات مشرقة)
و ايضا يعرض عليك اختيار من احمر الخدود لاطلاله ماكياج مثالية.

هذا التشخيص المخصص متكامل و دقيق و يمكن تخزينه.
لن تحتاج الي عمل اخطاء او اقتراحات ، جهاز تحديد لون البشرة يقوم بالعمل بدلا منك بخطوة واحدة فقط و يوفر لك نصيحة محددة

*جهاز تحديد اللون من ديور متوفر في معارض محددة حول العالم .

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سيدتي