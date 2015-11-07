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أفضل كريم خريفي لـ تبييض البشرة

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أفضل كريم خريفي لـ تبييض البشرة أفضل كريم خريفي لـ تبييض البشرة

الجمعة 06-11-2015 14:51

قد تواجهين الكثير من المشاكل فيما يتعلق بجفاف البشرة، وخصوصًا في أيام الخريف والشتاء؛ وذلك نتيجة التغيرات الجوية التي تؤثر بالسلب على رطوبة ونضارة البشرة. فهل فكرت يومًا في صنع كريمك الشتوي بيديك لتتمتعي ببشرة رطبة ونضرة بشكل آمن بعيدًا عن المستحضرات التجارية غير المضمونة؟؟ تعلمي مع "سيدتي نت" هذه الطريقة المبتكرة البسيطة للجمع بين نضارة بشرتك وتفتيحها:

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المكونات:
1-2 ملعقة كبيرة من النشا.
2-2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.
3-نصف ليمونة.
4-لول سكري (ويتكون من 3 ملاعق سكر مذابة في 3 ملاعق ماء).
الطريقة:
1-ضعي ماء الورد والليمون والمحلول السكري على نار هادئة.
2-أضيفي النشا بالتدريج على الخليط مع التقليب المستمر حتى يتماسك الخليط ثم أطفئي النار.
3-استمري في تقليب الخليط حتى لا يتكتل إلى أن يصبح الخليط كريمي الملمس، ثم اتركيه ليبرد.
4-ضعي الخليط في علبة بلاستيكية وغطيها بورق الألمونيوم للحفاظ عليها من الميكروبات.
5-ادهني وجهك ورقبتك بالكريم كل يوم بعد غسلها بالغسول الخاص بك؛ وتأكدي بأنك بهذه الطريقة ستحصلين على تفتيح ونقاوة كاملة لوجهك ورقبتك بهذا الكريم المنزلي المضمون.

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