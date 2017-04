KISS & LOVE مجموعة مكياج من YSL Beaute

في عام 2015، تتوج YSL Beauté موسم الأعياد بمجموعة ماكياج جديدة بعنوان KISS & LOVE (لثمة وحب). الذهب الخالص يعتلي المسرح، ليغازل الأحمر الفاقع- لون نابض بالشغف والحيوية والقوة.

KISS & LOVE MULTI USAGE PALETTE

علبة ماكياج متعددة الاستخدام

تتألق KISS & LOVE MULTI USAGE PALETTE بعبوة ذهبية مزينة بلثمات من شفاه حمراء. سبعة ألوان أنيقة متراصة بروعة إلى جانب بعضها، لتتحد بلقاء نابض بالشغف وتمنح أجمل إطلالة باهرة.

للعيون: ذهبي متلألئ للغاية، بني داكن، وميض فضي وألوان صفراء ذهبية متدرجة تمنح إطلالة عيون دخانية مبتكرة تبهر الأبصار وتسلب الألباب بقوة حضورها.

للشفاه: لونان يشعان بوميض ذهبي متلألئ من أحمر الشفاه ROUGE VOLUPTÉ للتألق بشفتين فاتنتين. تركيبة مميزة تكسو الشفاه بلون متألق وبريق باهر، بينما تضفي عليها اكتنازاً مثيراً. لونان احتفاليان من الوردي المضيء والمبهرج والأحمر الفاقع.

للوجنتين: وأخيراً، تتورد الوجنتان مع تأجج المشاعر، فتتألق بتوهج الحب تحت لمسات اللون المرجاني الناعم والنضر لبودرة الخدود.

TOUCHE ÉCLAT COLLECTOR KISS & LOVE

القلم الذهبي الشهير تزينه طبعات لثمات شفاه حمراء لتعزيز فتنة توهجه الساطع. فهو يتميز بلمسة مضيئة تنحت تقاسيم الوجه وترسمها بموجة ضياء. استخدميه على شكل نقاط تحت العينين، ومسحة على جانبي الأنف وعبر (منطقة T ) من الوجه، ثم امزجيها بأطراف أصابعك.

يتوفر قلم TOUCHE ÉCLAT COLLECTOR KISS & LOVE EDITION بلونين:

رقم 1- Luminous Radiance (إشراقة مضيئة)

رقم 2- Luminous Ivory (إشراقة عاجية)

أحمر الشفاه ROUGE PUR COUTURE COLLECTOR KISS & LOVE

كمية محدودة من أحمر الشفاه الأسطوري تتفرد بأناقة بالغة الأنوثة والإثارة. يتوفر أحمر الشفاه ROUGE PUR COUTURE COLLECTOR KISS & LOVE EDITION، بالألوان الأيقونية الأربعة لإيف سان لوران، وتتميز جميعها بتلك اللمسة الإبداعية الخاصة التي تزين غطاء العبوة والإصبع الأنبوبي معاً بطبعات لثمات شفاه حمراء. وبفضل غناه بتقنية "كشف اللون"، تكتسي الشفاه على الفور بلون باهر القوة والأناقة والإثارة.

رقم 1- Le Rouge (أحمر)

رقم 13- Le Orange (برتقالي)

رقم 19- Le Fuchsia (الفوشيا)

رقم 70-Le Nu (الشفاف)

تشكيلة الشفاه والأظافر

أحمر الشفاه ROUGE VOLUPTÉ SHINE

لإتمام مجموعة هذه التحفة التجميلية التي لا غنى عنها، تضيف YSL Beauté أربعة ألوان جديدة من أحمر الشفاه ROUGE VOLUPTÉ SHINE ، تعمل على تعزيز جمال الشفاه بلمسة مثيرة بفضل غناها بلآلئ ذهبية.

رقم 37- Rose in Delight (وردي)

رقم 38- Kiss in Beige (بيج متورد)

رقم 39- Coral Intimacy (مرجاني)

رقم 40- Red in Love (أحمر)

طلاء الأظافر LA LAQUE COUTURE

للمرأة المولعة بتمضية أوقات سعيدة وقضاء موسم أعياد ممتع دون التقيّد بأية قواعد خاصة، تمت إضافة لونين جديدين من طلاء الأظافر LA LAQUE COUTURE لإتمام جمال البصمة الجريئة للإطلالة. أحمر مشع وفوشيا بوميض معدني، وكل منهما يتوهج ببريق ذهبي ناعم.

رقم 67- Rouge D’Or (أحمر)

رقم 68- Carmin D’Or (فوشيا)