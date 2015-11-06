أرقام في الجول – لن تصدق ماذا حدث لعمر جابر بعد ' إغمائه ' أمام المقاولون

لقطة أصابت متابعي مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالقلق حول عمر جابر بسبب طريقة سقوطه بعد اصطدامه بلاعب المنافس.. لكنها ربما أدت لرد فعل عكسي في الملعب لصالح "القائد الصغير".

جابر بدأ مباراة الزمالك أساسيا لكن في الدقيقة 68 تعرض لاضطدام عنيف بالصدر مع لاعب المقاولون أدى لإغماء اللاعب وسط حالة من الهرج لعلاجه سريعا.. لكن صاحب الـ23 عاما عاد سريعا، بل وتألق.

ويستعرض FilGoal.com أرقام عمر جابر قبل وبعد الاصطدام..

1) الإنتاج الهجومي

عمر جابر طوال 70 دقيقة لم يرسل سوى عرضية واحدة داخل منطقة الجزاء.

لكن بعد الاصطدام كان إنتاجه الهجومي ضعف ما حدث قبل سقوطه المروع.. أرسل عرضيتين داخل منطقة الجزاء.

أيضا التحركات في المنطقة الأمامية للطرف الأيمن بالنسبة لعمر جابر قبل الاصطدام كانت نادرة في الموقع المفترض وصوله إليه لإرسال العرضيات.

لكن بعدها، توضح الخريطة الحرارية وجود جابر في المناطق الأمامية للمقاولون أكثر من مرة لإرسال الكرات العرضية.

الصلابة الدفاعية

كانت جبهة الزمالك اليمنى مخترقة دفاعيا.. فطوال 70 دقيقة استخلص جابر الكرة مرتين وفقدها ثلاث مرات بعد خط المنتصف تماما.

وأماكن استخلاص الكرة كانت خارج منطقة الجزاء وفي منتصف الملعب.

أما بعد الاصطدام استخلص جابر الكرة مرتين ولم يفقد الكرة حتى نهاية المباراة. وأماكن استخلاصها داخل الست ياردات مانعا هدفا أكيدا.

والثانية بعد منتصف ملعب الزمالك ونجح في بناء هجمة بيضاء.