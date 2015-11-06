بالفيديو - ' عرض محتمل إنجليزي قادم لأحمد الشناوي '

كشف أحمد عبد القادر "ميدو" وكيل الأعمال على عرض إنجليزي قادم محتمل من نادي وست هام الإنجليزي من أجل أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك.

الشناوي حارس مرمى الزمالك أكد في وقت سابق حلمه بالاحتراف الخارجي وبالفعل كان على مقربه من ذلك في شهر يوليو السابق قبل أن يتوقف الأمر.

وفي ظهور تليفزيوني مع برنامج (نجوم الملاعب) على قناة الحياة بحضور أحمد الشناوي تحدث "ميدو" عن عرض محتمل قادم إلى الشناوي.

وقال الشناوي عن "ميدو": "هو من جاء لي في وقت سابق بعرض احتراف".

وعن حقيقة الأمر قال وكيل الأعمال: "نعم هذا صحيح وكان عرض كفترة معايشة في إنجلترا".

وأكمل حديثه قائلا: "في الأيام القليلة القادمة عرض محتمل قادم من وست هام للشناوي لقضاء فترة معايشة".

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وعن هل يوافق على قضاء فترة معايشة أم يفضل الانتقال مباشرة قال الشناوي: "فترة المعايشة لا تقلق نهائيا من أي لاعب. وخصوصا مع اللاعبين الأفارقة".

وأـم "في الخارج التقييم يحدث داخل الملعب وليس بالاعتماد على فيديوهات. وهذا لا يقلق نهائيا من أي لاعب".

شاهد حديث الوكيل والشناوي عن الاحتراف وعرض محتمل قادم من إنجلترا