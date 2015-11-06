"القلق النفسى" علاماته وعلاجه.. اعرفها وحافظ على نفسك

كتبت فاطمة ياسر

القلق النفسى



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>الضغط النفسى والقلق من أكثر الأشياء التى يمر بها الشخص نتيجة لضغوط الحياة اليومية، وقد يتعرض للعديد من الأضرار الجسمانية والمرضية ومنها الإصابة بجلطات المخ والموت المفاجئ.>عدم الاستقرار النفسى سبب وراء القلق النفسى>وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد على أخصائى الطب النفسى، إلى أن القلق النفسى من أكثر أنواع القلق التى تعرض حياتك للخطر، ودائما يكون نابع من عدم الاستقرار النفسى فى الحياة.>علامات تدل على اصابتك بالقلق النفسى>ويقدم أخصائى الطب النفسى، بعض العلامات التى تدل على إصابتك بالقلق النفسى، ومن أهمها:>1- شعور حاد بالقلق الشديد والتخوف لفترة من الزمن.>2- الصعوبة فى مواجهة الشعور بالقلق.>3- العصبية والتوتر.>4- صعوبة فى التركيز.>5- تشنج العضلات.>6- اضطرابات فى النوم.>7- الشعور بالهلع.>تعرف على علاج القلق النفسى>ويؤكد أخصائى الطب النفسى، أن القلق النفسى يتطلب العلاج وله العديد من الأشكال كالعلاج الدوائى كأدوية مضادات الاكتئاب لعلاج إضراب القلق المتواجدة فى المخ، ومضادات القلق التى تقلل من حدة الشعور بالقلق، والدعم النفسى من قبل الأشخاص الآخرين.

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