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عدم نزول الدورة الشهرية ليس دليلا على الحمل

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عدم نزول الدورة الشهرية ليس دليلا على الحمل عدم نزول الدورة الشهرية ليس دليلا على الحمل

الحمل


>هناك بعض العادات والمعلومات المورثة ومنها أن عدم نزول الدورة الشهرية يعد دليلا واضحا على الحمل، ولكن أى أن هناك العديد من الأسباب التى تعوق نزول الدورة الشهرية خلاف الحمل.

عدم نزول الدورة ليس دليلا على الحمل


>وفى هذا السياق، يوضح الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، أن عدم نزول الدورة الشهرية ليس دليلا على الحمل، فقد تعانى السيدة من بعض الضغوط النفسية التى تسبب عدم انتظام مواعيد نزول الدورة الشهرية.

علامات الحمل


>ويتابع استشارى النساء والتوليد، أنه عند دخول السيدة فى سن اليأس قد يحدث اضطراب فى مواعيد الدورة الشهرية، ولهذا فانقطاع الدورة ليس دليلا على الحمل لأن الحمل يعطى بعض الأعراض كالإحساس بالقئ أو الغثيان أو الرغبة فى الذهاب للحمام، والشعور بارتفاع حرارة الجسم، الشعور بالإرهاق والتعب، الرغبة المتواصلة فى النوم والتعب المفاجئ.

إجراء اختبارات الحمل


>وأخيرا يؤكد استشارى النساء والتوليد، للتأكد من وجود الحمل عليك إجراء اختبار الحمل الذى يتطلب تحليل الدم أو البول ومنه ما يباع فى الصيدليات، ويعطيك النتيجة بشكل فورى.

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