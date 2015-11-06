تعرفي بالصور إلى أميرات "زهير مراد"

لاحظنا في الآونة الأخيرة أن تصاميم "زهير مراد" Zuhair Murad أصبحت المفضلة بين النجمات، وخيارهن الأوّل على السجادة الحمراء، وكيف لا ، وهو يستطيع في كلّ مرة أن يحولهن الى أميرات رائعات الجمال، من خلال تصاميمه الباهرة والفاخرة. واليوم سنعرفك على أميراته الفاتنات من النجمات.

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وطبعاً "زهير مراد" Zuhair Murad بات يعلم جيداً ما تفضله وما تعشقه النساء، وهذا بالضبط ما يقدمه لهن في مجموعاته، فساتين ذات تصاميم باهرة مع تنانير كبيرة وقصات ضيقة من الأعلى، تبرز القوام بأفضل طريقة، كما الأقمشة الفاخرة التي تتنوع بين الشيفون، التول، والدانتيل، وفي غالب الأحيان تكون مرصعة بأحجار الكريستال البراقة. والألوان المتنوعة التي تتدرج من الكلاسيكي كالأسود والأبيض، كما الألوان الزاهية، وصولاً للألوان المعدنية التي يشتهر بها، كالفضي والذهبي.

وأبرز النجمات اللواتي ارتدين تصاميمه مؤخراً وبدون كالأميرات، مقدمة البرامج هيلدا خليفة في أولى حلقات "ستار آكاديمي" في موسمه الجديد، وخاصة مع الرداء الذي تدلى على كتفيها. كما الممثلة "سارة جيسيكا باركر" Sarah Jessica Parker التي اختارت فستاناً باهراً باللونين الفضي والأسود. وكذلك "لينا هيدي" Lena Headey نجمة المسلسل الشهير Game of Thrones والتي بدت فعلاً كملكة، كما شخصيتها في المسلسل، في الفستان ذي اللون العنابي الذي حمل توقيع "زهير مراد" Zuhair Murad. ومقدمة البرامج ديما صادق التي اختارت أيضاً فستاناً أبيض مع رداء طويل بدت اطلالتها فيه غاية في الفخامة. وغيرهن من النجمات، مثل هيفا وهبي التي تعشق تصاميمه. والنجمة العالمية "سيلين ديون" Celine Dion، كما النجمة نوال الزغبي التي تختار دائماً أجم تصاميمه وأكثرها فخامة، وعارضة الأزياء "شانيل ايمان" Chanel Iman…

أميرات حقيقيات بدت النجمات في تصاميم "زهير مراد" Zuhair Murad شاهدي الصور هنا، واختاري من بينهن أميرتك المفضلة.

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