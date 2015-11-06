رئيس الوزراء من الإسكندرية: من لا يعمل فى هذه الظروف خائن للوطن

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء فى بداية اجتماعه بالقيادات التنفيذية فى محافظة الإسكندرية، الشكر للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود كبير بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لمعالجة الآثار التى نجمت عن هطول الأمطار بكثافة وتراكم المياه فى محافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة، الآثار التى ترتبت على هطول الأمطار فى المحافظة، وبخاصة فى المناطق العشوائية ذات المنازل القديمة والمنخفضة عن مستوى سطح الطريق، مشيرة إلى أن ارتفاع منسوب المياه بعدد من المصارف مثل جنوة، ودير المطار، والناصرية، والعامية، قد أدى إلى غمر بعض الأراضى الزراعية، كما نوهت إلى الجهود التى تم بذلها لرفع المياه فى معظم الأماكن بالتعاون بين شركة الصرف الصحى بالإسكندرية والجهات المختلفة.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء محافظ الإسكندرية بالإنابة بتشكيل مجموعة طوارئ تجتمع يوميا لمتابعة أعمال شفط المياه، ومعالجة آثار الأمطار الكثيفة، كما وجه وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة إيجاد حل جذرى لمشكلة المواطنين محدودى الدخل الذين يقطنون مساكن منخفضة تعانى بشدة من تراكمات المياه، مع سرعة الانتهاء من تنفيذ محطتى مجمع الثلاثينى والسيوف.

وشدد المهندس شريف إسماعيل على المسئولين فى شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بتفعيل مبدأ الثواب والعقاب فى العمل، على أن يتم مكافأة من يعمل وعقاب من لا يعمل، مع تشديد العقاب فى وقت الأزمات والطورائ، معتبرا عدم العمل فى مثل هذه الظروف من قبيل الخيانة للوطن والمواطنين، كما وجه بمراجعة تنظيف كافة شنايش شبكة الأمطار على الكورنيش، والتركيز على المناطق الساخنة مثل نفقى المندرة و45 ومدخل الإسكندرية الصحراوى، وتلك المناطق التى توجد بها منازل تقع على مستوى منخفض عن الصرف ويقطنها مواطنون من محدودى الدخل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قد تم اعتماد مبلغ 75 مليون جنيه لمعالجة مشكلة الصرف الصحى فى الإسكندرية، وطالب رئيس شركة الصرف الصحى فى الإسكندرية بضرورة أن تعمل كافة محطات الصرف بكفاءة إلى جانب سيارات شفط وكسح المياه، والعمل على توفير عدد كاف من السائقين، كما وجهه برفض مبدأ أن يتم تأجير بعض سيارات شفط المياه التابعة للشركة إلى القطاع الخاص للكسح التجارى وتوفير موارد مالية.

بالصور.. مكتب عميد "آداب المنصورة" يتحول إلى "بركة مياه"

بعد الإسكندرية والبحيرة.. هاشتاج "الزقازيق بتغرق" يتصدر تويتر

>بالصور.. للمرة الثانية.. رئيس الوزراء يتفقد محافظة البحيرة ويتخذ 6 قرارات لمواجهة ارتفاع منسوب المياه منها تشغيل سحارة زاوية غزال.. ووزير الرياضة يهنئ شريف إسماعيل بفوز مصر بتنظيم كأس العالم لكرة اليد

بالصور.. سقوط أمطار متوسطة بالقاهرة والقليوبية وطريق مصر إسكندرية الزراعى

كثافة مرورية بسبب هطول الأمطار بطرق القاهرة والجيزة

صحافة المواطن.. تساقط الأمطار فى مدينة الشيخ زايد

"الزراعة" تدفع بـ36 حفارا ولودر للقرى المتضررة من السيول والأمطار بوجه بحرى

أمن القاهرة يدفع برجال مرور وحماية مدنية لتسيير الحركة بعد هطول الأمطار