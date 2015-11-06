«فيس بوك» يخطط لجذب «أموال» المعلنين الصغار

تعمل شركة فيسبوك على إطلاق اثنين من المنتجات الإعلانية الجديدة التي تهدف إلى جذب المعلنين من الأعمال التجارية الصغيرة، حيث هناك أكثر من 45 مليون شركة أعمال وتجارة لديهم صفحات على فيسبوك، ولكن 2.5 مليون شركة تدفع لشبكة فيسبوك مقابل الدعاية.

وتدل هذه الأرقام على أن الكثير من الشركات تدرك أهمية تواجدها على فيسبوك للتعريف بنفسها وخدمة زبائنها ومستخدميها، ولكنهم ليسوا مقتنعين بعد بأهمية دفع الأموال لشبكة فيسبوك مقابل الدعاية والإعلانات، وفقًا لما نقلته «البوابة العربية للأخبار التقنية».

وتعمل فيسبوك على حل تلك المشكلة عن طريق قيامها بإعطاء الشركات الصغيرة إعلانات أكثر استهدافاً، وتقديم فكرة أفضل ومعلومات أكثر عن المستخدمين الذين يتجولون فعلياً بالقرب من متاجرهم.

ويعتبر المنتج الإعلاني الأول عبارة عن أداة جديدة تقوم بإخبار أصحاب الأعمال عن المعلومات الديموغرافية للأشخاص الذين يتواجدون في محلاتهم الفعلية أو حولها.

تقوم فيسبوك بتجميع مواقع المستخدم وأماكن تواجده من خلال قيام المستخدم بتفعيل خاصية تحديد الموقع في تطبيق فيسبوك، وستقوم فيسبوك بتبادل ومشاركة هذه المعلومات مع المعلنين بشكل عام دون تحديد مستخدمين فرديين، وبالتالي بإمكان المعلنين معرفة كمية الأشخاص اللذين يتواجدون بالقرب من محلاتهم وتركيبتهم السكانية وجنسهم وعمرهم.

ويعتبر المنتج الإعلاني الثاني عبارة عن إعلانات جديدة محلية أو حسب المكان والموقع، والتي تتيح للشركات التي تعمل في مواقع متعددة خلق إعلانات مختلفة حسب كل موقع، بحيث يمكن لمقهى يقدم القهوة ولديه سلسلة محلات في أماكن مختلفة تقديم إعلانات خاص بالأشخاص المتواجدين في بروكلين بينما يقوم بتقديم إعلانات مختلفة للأشخاص المتواجدين في لونغ آيلاند.