صور | مارسيل خليفة يستعد لحفله بالأوبرا غدًا‎

أجرى الموسيقار مارسيل خليفة، اليوم الجمعة، أولى بروفاته بدار الاوبرا، بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي، ومشاركة الموسيقار جمال سلامة على البيانو، وذلك استعدادًا للحفل الذي يحييه ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، غدًا السبت.

من المنتظر أن يقدم مارسيل باقة من أروع أعماله، ومنها نسيم الريح و سلام عليك للشاعر محمود درويش، كما يقدم الاوركسترا افتتاحية موسيقية تحت عنوان «صباح الليل» للآلآت الإيقاعية والاوركسترا، وايضًا كونشرتو الربابة لصوليست الربابة حسن معتز.

كتب: مصطفى حمزة