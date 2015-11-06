مصدر قضائي: قضية «صلاح دياب» متهم فيها 5 رجال أعمال ومحافظ سابق للجيزة

قال مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة، أن القضية التي أصدر المستشار نبيل صداق، النائب العام، قرارًا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس صحيفة «المصري اليوم» هي قضية مشروع «نيو جيزة» والتي قام خلاله فتحي سعد، محافظ الجيزة الأسبق، بتخصيص قطعة أرض مساحتها 4 ملايين و992 ألف متر، بالأمر المباشر لخمسة رجال أعمال لإقامة مشروع سكني عليها.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أضاف المصدر، إن رجال الأعمال الخمسة رغم حصولهم على تراخيص للأرض بالمخالفة للقانون، إلا أنهم رفضو بعد ذلك دفع باقي ثمنها والذي تعدى 4 مليارات و500 مليون جنيه، وأن المسؤولين قد تدخلو للمساعدة على عدم سحب الأرض من المسؤولين.