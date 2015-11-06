حارس روما: لا أتمنى الدخول في سباق مع صلاح.. ولاعب أخر هو الأسرع

" لا أتمنى الدخول في سباق معه".. هكذا تحدث البولندي فويشيتش تشيزني حارس روما عن المصري محمد صلاح.

صلاح تألق وقاد روما للانتصار على باير ليفركوزن الألماني خلال الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

المصري الرائع سجل وحصل على ركلة جزاء تم ترجمتها بنجاح وفاز الذئاب وحافظ الفريق على حظوظه في التأهل.

وعن محمد صلاح قال حارس روما: "لا أتمنى الدخول في سباق مع صلاح".

وأضاف في تصريحات لصحيفة فوتبول إيطاليا "ولكن علي القول إن ثيو والكوت أسرع مع صلاح".

وأكمل حديثه قائلا: "صلاح أسرع في تغيير اتجاه حول المرمى. ولكن والكوت الأسرع في التقدم بخط مستقيم".

ويعد ثيو والكوت لاعب أرسنال والمنتخب الإنجليزي واحدا من أسرع اللاعبين في إنجلترا والعالم.

ولعب صلاح 14 مباراة بقميص روما هذا الموسم. 10 في الدوري و4 في دوري الأبطال ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين.