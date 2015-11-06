باريس تدين مقتل ستة علماء سنة فى هجوم ببلدة عرسال فى شرق لبنان

>أدانت فرنسا الهجوم الذى استهدف ستة من علماء السنة فى بلدة عرسال فى شرق لبنان.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال - فى تصريح اليوم - ضرورة معاقبة مرتكبى هذه الجرائم، مشيرا إلى أنه حيال التهديد الإرهابى تجدد فرنسا دعمها للبنان ومؤسسته لا سيما الجيش وقوات الأمن باعتبارهما الضامن لوحدة واستقرار البلاد، وشدد نادال على أن بلاده تدعو اللبنانيين إلى التوحد لإيجاد حلول ملموسة للأزمة السياسية والتهديدات الأمنية التى تواجهها البلاد.

وكان مصدر أمنى قد أفاد أمس الخميس بارتفاع حصيلة التفجير الانتحارى فى بلدة عرسال على الحدود السورية فى شرق لبنان إلى 6 قتلى من مشايخ هيئة علماء القلمون، وقال المصدر الأمنى إن حصيلة قتلى التفجير فى بلدة عرسال ارتفع إلى 6 من بين مشايخ هيئة علماء القلمون، بعدما توفى أحدهم متأثرا بجروحه".

يشار إلى أن هيئة علماء القلمون مختصة بشؤون اللاجئين السوريين فى المنطقة وتتوسط عادة لدى السلطات الأمنية اللبنانية فى قضايا اللاجئين، وتنتشر مخيمات اللاجئين السوريين فى المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، حيث تقع أيضا مواجهات بين قوات الأمن اللبنانية ومسلحين.

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