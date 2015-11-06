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صورة - أبو تريكة مع ' أفضل من لعب كرة القدم '

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صورة - أبو تريكة مع ' أفضل من لعب كرة القدم ' صورة - أبو تريكة مع ' أفضل من لعب كرة القدم '

نشر محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي صورة تجمعه مع الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

أبو تريكة يستعد لمشاركة خالد الغندور ودييجو مارادونا وعبيدي بيليه وجورج وايا والعديد من نجوم كرة القدم في مباراة خيرية بالمغرب تقام بين منتخبي العالم وأفريقيا الأسبوع المقبل.

ووصل أبو تريكة إلى المغرب استعدادا للمشاركة في المباراة.

واجتمع أبو تريكة مع مارادونا قبل أن يلتقط صورة تذكارية مع "الأفضل".

وكتب أبو تريكة تعليقا على صورته مع مارادونا "صورة مع أسطورة الأساطير وأفضل من لعب كرة قدم في الكون".

وكان خالد الغندور قد تحدث لـFilGoal.com عن تحقيق حلمه بأخذ صورة مع مارادونا. (طالع التفاصيل)

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