العثور على رضيع لم يكمل يومه الأول.. و الشرطة تفاجئ الجميع بما كان يحتويه كيس بلاستيك بالقرب منه

المصدر : نجوم مصرية

نقلا عن الاجهزة اامنية بشرطة النقل و المواصلات فإنه تم العثور على رضيع لك يكمل يومه الأول بعد بجوار سلم النزول برصيف محطة الشهداء لمترو الأنفاق… و قد تم العثور عليه بعد البلاغات الصادرة من ركاب بعد ملاحظتهم للرضيع حديث الولادة بجوار سلم النزول المتحرك لوحده من دون ولي أمر ” أم أو أب ”

نجوم مصرية تابعت الحدث و قد إستفسرت عن سبب إستغراب الجهات الأمنية من الواقعة ، حيث قال مسؤول ” الرضيع ثم العثور عليه في وضعيه غريبة للغاية ، أولا أنه لم يكمل يومه الأول بعد و ثانيا أننا وجدنا معه كيس بلاستيك أسود اللون يحتوي على المتعلقات و الملابس و الادوية اللازمة للأطفال حديثي الولادة.

تبقى فرضية إنجاب الطفل بالقرب من عين المكان إحتمال وارد سيتم متابعته من خلال كاميرات المراقبة .

جدير بالذكر أن الطفل يتلقى الرعاية الحاليـة لحين إستكمال كافة الاجراءات القانونية على رأسها محاولة التعرف على أولياء أموره .

من جهة أخرى إستنكر كل ركاب الواقعـة بإعتبار الرضيع في حاجة ماسة لوالدته فهو لم يكمل الأربع و العشرون ساعة بعد في الحياة.

شبكةعيونالإخبارية

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