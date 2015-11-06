محللون سياسيون: الغرب يسعى لتوريط مصر في حرب برية على تنظيم «داعش»

قالت المحللة السياسية الروسية، إيلينا سوبونينا، إن اجراءات الأمن التي اتخذتها عدة دول بعد الحادث تعد احترازية، لتكون بدافع عدم المغامرة بأرواح رعاياها المتواجدين داخل مصر.

وطالبت سوبونينا خلال لقاء لها ببرنامج «وراء الحدث» المذاع على قناة «الغد العربي»، مع الإعلامي بهاء ملحم، الحكومة المصرية باتخاذ التدابير الاحترازية لتجنب وقوع أي أحداث جديدة فيما يتعلق بملف الارهاب.

وقال محرر الشؤون البرلمانية في صحيفة الديلى ميل البريطانية، على حسن، إن مصر حريصة على علاقاتها بالدول الغربية، كما أن سياساتها الخارجية تشهد نمواً ملحوظاً وتطور بصفة عامة، وأردف: «مصر تقدر الظروف التي دعت الدول العربية إلى إجلاء رعاياها من شرم الشيخ».

وأوضح الكاتب الصحفي، عادل درويش، أن دول الغرب تحاول ايجاد دليل واحد بتورط تنظيم «داعش» الإرهابي في حادث سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ، لتوجيه ضربات قوية لتنظيم داعش وتوريط مصر في حرب برية مع الدول الغربية.

> وأكد درويش، بعض الدول تحاول استغلال الحادث للضغط على مصر من أجل التصالح مع جماعة الاخوان ورموز التيارات الإسلامية، للتقليل من حدة الإرهاب في المنطقة، فضلاً عن خوف هذة الدول مما اسمته «حرب انتقام الاسلاميين».