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لاعتبارات أمنية.. مواطنو روسيا يغادرون مصر مع حقائبهم اليدوية فقط

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لاعتبارات أمنية.. مواطنو روسيا يغادرون مصر مع حقائبهم اليدوية فقط لاعتبارات أمنية.. مواطنو روسيا يغادرون مصر مع حقائبهم اليدوية فقط

أرشيفية

أعلن رئيس لجنة النقل في اتحاد مشغلي الرحلات الجوية الروسية، دميتري غورين، اليوم الجمعة، أن مواطني روسيا العائدين من سيتوجهون لبلدهم فقط مع حقائبهم اليدوية، مشيرًا إلى أن الأمتعة ستنقل بشكل منفصل لاعتبارات أمنية، وفقاً لما نقلته «سبوتنيك».

وقال غورين لقناة «روسيا 24»: لدينا برامجنا الخاصة لتوفير الأمن، وهي تشبه الخطط البريطانية إلى حد ما، سيتم نقل الأمتعة بشكل منفصل، وسيطلب من الركاب أخذ الحقائب اليدوية فقط التي لا يزيد وزنها عن 10 كج،  وهذا لاعتبارات أمنية حتى الكشف عن أسباب تحطم طائرة إيرباص.

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