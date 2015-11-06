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نيابة مغاغة تقرر حبس طالب لاتهامه بقتل طفل انتقاما من والده بالمنيا

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نيابة مغاغة تقرر حبس طالب لاتهامه بقتل طفل انتقاما من والده بالمنيا نيابة مغاغة تقرر حبس طالب لاتهامه بقتل طفل انتقاما من والده بالمنيا
قرر محمود حمزة وكيل نيابة مركز مغاغة، فى التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامى العام لنيابات شمال المنيا، حبس طالب ثانوى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستدراج طفل وقتله انتقاماً من والده للخلافات على مبلغ مالى 800 جنيه، حيث رفض والد المجنى عليه إعطاء المبلغ للمتهم مقابل قيامه بأعمال دعاية انتخابية لأحد المرشحين واعترف المتهم بارتكابه الواقعة وقام بتمثيل الجريمة.

كان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، تلقى إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد العثور على جثة الطفل محمد جمال أنور بالصف الأول الإعدادى بمدرسة الخيرية ملقاة بمنطقة العبور الجديدة بمغاغة.

وتوصلت تحريات البحث الجنائى الى أن مرتكب الواقعة هو يدعى "محمد. أ 18" سنه طالب ثانوى مقيم مغاغة، وقام بقتل الطفل إنتقاماً من والده الذى يعمل مديراً للمدرسة الإعدادية بنات بمغاغة بعد خلافات بينهما على مبلغ مالى 800 جنيه، رفض إعطائها والد المجنى عليه للمتهم الذى شارك فى حملة دعاية لأحد المرشحين لمجلس النواب، فقام باستدراج الطفل على دراجة بخارية أثناء خروجه من مدرسته لمنطقة العبور بمغاغة وقام بقتله، وتم ضبط المتهم وأحيل للنيابة العامة.

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مصر 365