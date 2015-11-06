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مؤتمر مورينيو عن – عدم القتال في معركة خاسرة.. وهل سيقتحم ملعب المباراة رغم إيقافه

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مؤتمر مورينيو عن – عدم القتال في معركة خاسرة.. وهل سيقتحم ملعب المباراة رغم إيقافه مؤتمر مورينيو عن – عدم القتال في معركة خاسرة.. وهل سيقتحم ملعب المباراة رغم إيقافه

لن يكون جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي حاضرا في مباراة فريقه التي تقام يوم السبت أمام ستوك سيتي في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ويحل تشيلسي ضيفا على ستوك سيتي في ملعب بريتانيا في لقاء يعد ثأريا لكتيبة المدرب البرتغالي بعد خروجهم من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان" على يد مضيفهم في وقت سابق.

وقرر الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق إيقاف مورينيو ومنعه من دخول أي ملعب لمباراة واحدة والتواصل أيضا مع أي من مساعديه أو اللاعبين خلال اللقاء وتصادف أن ذلك سيكون أمام ستوك سيتي.

وأشارت بعض الصحف الإنجليزية في وقت سابق إلى أن مورينيو سبق له اقتحام ملعب ستامفورد بريدج في سلة الملابس من أجل متابعة مباراة لتشيلسي في دوري أبطال أوروبا رغم إيقافه، وتسائلت هل سيكرر ذلك الأمر أمام ستوك؟

وعقد مورينيو مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة تحدث فيه عن تفاصيل لقاء ستوك سيتي ولماذا لم يحتج على قرار إيقافه وكل ما يلي على لسانه.

لماذا لم يحتج على الإيقاف

"لم أحتج لأن المباراة سوف تقام غدا ولأن أيضا أنا أعرف نتيجة الاحتجاج مسبقا".

"لذلك قررت أن أستسلم لقرار العقوبة الذي صدر بحقي في وقت سابق".

"أعتقد إنه من الغباء أن تقاتل في صراع تعرف فيه أنك خاسر منذ البداية".

اقتحام الملعب

"لن أناقش ذلك الأمر معكم، لقد قلت مسبقا القصص الطريفة مع مورينيو انتهت".

"بشكل عام سوف أسافر مع وسأظل معهم حتى نصل إلى محيط ملعب المباراة".

"لكن أنا ليس لدي أي خطة حتى الآن ولا أعرف أين سأشاهد المباراة، ربما سأجلس على إحدى الجوانب في الشارع".

"ربما لا أشاهد المباراة أيضا، فليس بإمكاني التحكم بما يحدث لفريقي خلال اللقاء فما الفائدة من مشاهدتها"؟

الثأر من ستوك

"الثأر من ستوك، من أجل ماذا؟ لقد كانت مباراة جيدة بين فريقين يلعبان بشكل جيد".

"فريق واحد أهدر ركلة جزاء أكثر من الآخر، وفي النهاية كان هناك فريق سعيد وآخر حزين".

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