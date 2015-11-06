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أنباء جيدة وأخرى سيئة للبرازيل قبل ملاقاة الأرجنتين

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أنباء جيدة وأخرى سيئة للبرازيل قبل ملاقاة الأرجنتين أنباء جيدة وأخرى سيئة للبرازيل قبل ملاقاة الأرجنتين

(إفي): أفادت مصادر من داخل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة أن الوطني سيفتقد لجهود الثنائي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني، وماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال جولتي تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا أمام كل من الأرجنتين وبيرو.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان له إن مدرب المنتخب، كارلوس دونجا، قد استبعد الثنائي من القائمة، وضم كل من مدافع أرسنال الإنجليزي، جابرييل باوليستا، وظهير أتلتيكو مينيرو البرازيلي، دوجلاس سانتوس، لتعويض هذا النقص.

في المقابل، تشهد القائمة العودة الأبرز لقائد "السيليساو" ونجم برشلونة الإسباني نيمار دا سيلفا، بعد انقضاء فترة إيقافه والتي حرمت المنتخب من جهوده خلال أول مباراتين في التصفيات.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) قد عاقب نيمار بالإيقاف أربع مباريات بعد التصرف الذي بدر منه تجاه لاعبي المنتخب الكولومبي وحكم اللقاء خلال مباراة المنتخبين في دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2015 والتي استضافتها تشيلي منذ عدة شهور.

وسيحل منتخب السامبا ضيفا على غريمه التقليدي التانجو في كلاسيكو القارة يوم 12 نوفمبر الجاري، بينما سيستقبل منتخب بيرو على ملعبه بعدها بخمسة أيام.

ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط جمعها من فوز وحيد على حساب فنزويلا (3-1) في الجولة الثانية بعد أن خسر المباراة الافتتاحية أمام منتخب تشيلي (0-2).

وفيما يلي قائمة الـ23 لاعبا:

حراسة المرمى: جيفرسون (بوتافوجو)- أليسون (إنترناسيونال)- كاسيو (كورينثيانز).

خط الدفاع: ديفيد لويز (باريس سان جيرمان-فرنسا)- جواو ميراندا (إنتر ميلان-إيطاليا)- جابرييل بواليستا (أرسنال-إنجلترا)- جيل (كورينثيانز)- فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد-إسبانيا)- دوجلاس سانتوس (أتليتكو مينيرو)- دانيلو (ريال مدريد-إسبانيا)- داني ألفيش (برشلونة-إسبانيا).

خط الوسط: لويس جوستافو (فولفسبورج-ألمانيا)- فرناندينيو (مانشستر سيتي-إنجلترا)- إلياس (كورينثيانز)- ريناتو أوجوستو (كورينثيانز)- لوكاس ليما (سانتوس)- ويليان (تشيلسي-إنجلترا)- أوسكار (تشيلسي)- كاكا (أورلاندو سيتي-الولايات المتحدة).

خط الهجوم: نيمار (برشلونة)- هولك (زينيت سان بطرسبرج-روسيا)- ريكاردو أوليفيرا (ليفربول-إنجلترا)- دوجلاس كوستا (بايرن ميونخ-ألمانيا).

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