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الاتحاد الفرنسي يدعم بنزيمة في قضية ابتزاز فالبوينا

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الاتحاد الفرنسي يدعم بنزيمة في قضية ابتزاز فالبوينا الاتحاد الفرنسي يدعم بنزيمة في قضية ابتزاز فالبوينا

(إفي): دافع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جرايت عن لاعب ريال مدريد الإسباني، الدولي كريم بنزيمة بعد اتهامه الخميس في قضية ابتزاز زميله في الفرنسي ماثيو فالبوينا بفيديو إباحي.

وقال لو جرايت في مقابلة اليوم مع صحيفة (ليكيب): "أعتقد أنه تم توجيه إدانة سريعة لبنزيمة"، مشددا على أنه "يحظى بالدعم الرياضي من الاتحاد. إنه لاعب كبير يقدم الكثير للمنتخب الفرنسي".

وشدد على حق اللاعب في الدفع ببرائته، وقال إن: "لاعب كرة القدم لديه نفس الحقوق التي يتمتع بها سياسي أو رجل أعمال".

وعن تأثير اتهام لاعب الميرينجي في القضية على صورة المنتخب الفرنسي، اعترف بأنه ليس جيدا، ولكنه أكد أن "لا أحد يمكن أن يجزم بأنه ارتكب خطأ".

كانت نيابة فيرسال بضواحي باريس أعلنت توجيه التهم لنجم ريال مدريد، حيث قالت في بيان لها إن اللاعب متهم بالضلوع "في محاولة ابتزاز والاشتراك مع عصابة إجرامية في الإعداد لجريمة يمكن المعاقبة عليها بالسجن خمس سنوات على الأقل".

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فيديو اليوم السابع

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