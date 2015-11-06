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غياب كروس وأوزيل وداركسلر عن قائمة ألمانيا لوديتي فرنسا وهولندا

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غياب كروس وأوزيل وداركسلر عن قائمة ألمانيا لوديتي فرنسا وهولندا غياب كروس وأوزيل وداركسلر عن قائمة ألمانيا لوديتي فرنسا وهولندا

(إفي): قرر يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني إراحة لاعب وسط ريال مدريد توني كروس وعدم استدعائه إلى القائمة التي يخوض بها وديتي فرنسا وهولندا، والتي استبعد منها كذلك ماريو جوميز.

فيما قرر لوف استدعاء المهاجم الشاب ليروي سانيه للمرة الأولى في مفاجأة كبيرة، وكذلك الحارس كيفين تراب، الذي كان انضمامه إلى أمرا منتظرا كونه أحد حراس المرمى الشباب الذين يتابعهم الجهاز الفني للماكينات الألمانية.

ورغم ذلك، فإن سانيه سيكون في قائمة المنتخب الأول في ودية فرنسا فقط، والتي تقام في باريس الجمعة المقبل، حيث إنه سينضم إلى منتخب الشباب تحت 21 عاما في 17 من الشهر الجاري لمواجهة النمسا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

كما يغيب عن القائمة مسعود أوزيل، بينما يعود سامي خضيرة ويوليان دراكسلر ورون روبرت زيلر.

وشملت القائمة 25 لاعبا بينهم أربعة حراس مرمى، وجاءت كما يلي: حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) ورون روبرت زيلر (هانوفر) وبراند لينو (باير ليفركوزن) ومارك أندريه تير شتيجن (برشلونة الإسباني).

الدفاع: جيروم بواتينج (بايرن ميونخ) وايمرى كان (ليفربول الإنجليزي) وماتياس جينتر وماتس هوميلس (بروسيا دورتموند) وجوناس هيكتور (كولن) وشكودران مصطفي (فالنسيا الإسباني) وأنطونيو روديجر (روما الإيطالي) وسيباستيان رودي (هوفنهايم).

خط الوسط: سامي خضيرة (يوفنتوس الإيطالي) كريم بالعربي وكريستوف كرامر (باير ليفركوزن) ويوليان دراكسلر وأندريه شورله (فولفسبورج) والكاي جوندوجان (بروسيا دورتموند) وتوماس مولر (بايرن ميونيخ) ولوكاس بودولسكي (جالاتا سراي التركي) وباستيان شفاينشتايجر (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

الهجوم: ماريو جوميز (بشكتاش التركي) وماكس كروس (فولفسبورج الألماني) وليروي سانيه (شالكة) وكيفين فولاند (هوفنهايم).

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