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فالبوينا يشعر بالإحباط بعد استبعاده من صفوف منتخب فرنسا

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فالبوينا يشعر بالإحباط بعد استبعاده من صفوف منتخب فرنسا فالبوينا يشعر بالإحباط بعد استبعاده من صفوف منتخب فرنسا

(إفي): قال محامي اللاعب الفرنسي، ماتيو فالبوينا، إن موكله أعرب عن شعوره بـ"الإحباط" بعد استبعاده من قائمة الفرنسي لكرة القدم المستدعاة لوديتي ألمانيا وإنجلترا، ولكنه أبدى في الوقت ذاته تفهمه "التام" لقرار المدير الفني ديدييه ديشامب، بعد فضيحة التشهير التي وقع لاعب ليون الفرنسي فريسة لها.

وقال محامي ماتيو، ديدييه دومات، في مقابلة له مع إذاعة مونت كارلو الفرنسية اليوم الجمعة إن موكله لا يمكنه الإدلاء بأي تصريحات قبل مثوله أمام القاضي لتوضيح المحادثة التي دارت بينه وبين كريم بنزيمة خلال إحدى تجمعات المنتخب مطلع شهر أكتوبر المنصرم حول قضية التشهير التي وقع فريسة لها بسبب إحدى مقاطع الفيديو الجنسية له.

وبسؤاله عما إذا كان فالبوينا يأمل في غلق ملف القضية في أقرب وقت، ذكر دومات بأن الإجراءات ستستغرق عدة أشهر.

وكان مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيمة، قد تورط في تلك القضية يوم أمس الخميس بعدما ظل لأكثر من 24 ساعة قيد الاعتقال.

وحسب رأي دومات، فإن "الأهم" هو ألا يستسلم فالبوينا لهذه القضية لاسيما وأنه يجب أن يضع في الاعتبار أنه "يمثل فرنسا بأسرها" كونه أحد لاعبي المنتخب الوطني.

وشدد محامي اللاعب "نتمنى أن تظهر كل المؤسسات الرياضية في فرنسا دعمها لماتيو وتشدد على أهمية دورها لتضفي الجانب الأخلاقي على كرة القدم". قبل أن يضيف "وإلا، فيجب علينا القلق إزاء مستقبل الكرة الفرنسية".

واستبعد ديشامب لاعب ليون الفرنسي من القائمة التي أعلنها يوم أمس الخميس لوديتي ألمانيا وإنجلترا يومي 13 و17 نوفمبر الجاري على الترتيب، بداعي "أنه ليس في أفضل حالاته النفسية"، بالإضافة إلى مهاجم ريال مدريد.

ووفقا لدامات، فإن فالبوينا "يمر بحالة جيدة، مع الوضع في الاعتبار الظروف الراهنة" لأنه "على قناعة بأنه فعل الصواب" برفضه الخضوع لابتزاز المشهرين بسمعته الذين هددوه بنشر أثناء معاشرته جنسيا لرفيقته إذا لم يدفع لهم المبلغ المطلوب.

وحول استبعاد ديشامب لموكله من قائمة المنتخب الفرنسي، اعترف دومات بأن فالبوينا يشعر بـ"الإحباط" ولكنه "أبدى تفهمه واحترامه التام لقرار المدرب، الذي تربطه علاقة قوية باللاعب" بعد أن تحدث معه كثيرا عن الأسباب التي دفعته لذلك بدافع "حمايته والفريق في وقت واحد".

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