للراغبين فى زيادة الوزن.. كل بطاطس محمرة وكتر من الشيكولاتة

النحافة وزيادة الوزن

>"لا التخين مرتاح ولا الرفيع"، مقولة نسمعها كثير من قبل الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو النحافة المفرطة، وكل منهم يواجه العديد من المشاكل النفسية بسبب طبيعة جسمه.

والحل؟.. هذه الكلمة نسمعها كثيراً وهى نابعة عن الرغبة فى الوصول للجسم المثالى الذى لا يمثل السمنة أو النحافة، وعلى الرغم من انخفاض نسبة الأشخاص المصابون بالنحافة عن السمنة المفرطة إلا أن كلاهما يريد التمتع بجسم مثالى.

التخلص من الوزن الزائد اسهل من الرغبة فى زيادة الوزن

أسباب الإصابة بالنحافة والرغبة فى زيادة الوزن

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