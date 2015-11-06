للراغبين فى زيادة الوزن.. كل بطاطس محمرة وكتر من الشيكولاتة

النحافة وزيادة الوزن
>"لا التخين مرتاح ولا الرفيع"، مقولة نسمعها كثير من قبل الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو النحافة المفرطة، وكل منهم يواجه العديد من المشاكل النفسية بسبب طبيعة جسمه.
والحل؟.. هذه الكلمة نسمعها كثيراً وهى نابعة عن الرغبة فى الوصول للجسم المثالى الذى لا يمثل السمنة أو النحافة، وعلى الرغم من انخفاض نسبة الأشخاص المصابون بالنحافة عن السمنة المفرطة إلا أن كلاهما يريد التمتع بجسم مثالى.
التخلص من الوزن الزائد اسهل من الرغبة فى زيادة الوزن
>وحول هذا، تتحدث الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، مشيرة إلى أن التخلص من الوزن الزائد أسهل من الرغبة فى زيادة، ولذا نجد أن الأشخاص الراغبين فى تحقيق حلم الرشاقة يحققونهن وذلك عكس الراغبين فى زيادة الوزن.
أسباب الإصابة بالنحافة والرغبة فى زيادة الوزن
>وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالنحافة، وهى العوامل الوراثية العائلية، أو زيادة نسبة حرق الدهون فى الجسم، والإصابة بالقلق النفسي، كما أن هناك بعض الأدوية التى تتسبب فى عدم الرغبة فى تناول الطعام، والأشخاص المصابون بالحساسية من أنواع محددة من الطعام.
نصائح لزيادة الوزن
>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الحيل لزيادة الوزن الناتجة عن النحافة، ومنها:
>1- الإكثار من تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية كالبطاطس المقلية والحلويات كالشوكولاتة والجاتو.
>2- تناول نسبة كثيرة من الأطعمة الغنية بالدهون.
>3- ممارسة الرياضة الخاصة بكمال الأجسام.