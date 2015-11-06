بالصور..القمامة والذباب والروائح الكريهة تحاصر مدارس جزيرة الدهب بالجيزة

اشتكى أهالى جزيرة الدهب بالجيزة، من انتشار أكوام القمامة أمام المدارس والذى أدى بدوره إلى انتشار الذباب والروائح الكريهة.

معوض خميس محمد أحد الأهالى قال، المنطقة بها مدرسة ابتدائى وأخرى تجريبى، والقمامة تحاصرهما من كل مكان، كما أن عمال النظافة يتقاضون جنيها من كل شقة ويلقون باكياس القمامة الخاصة بهم فى هذا المكان، مناشدا وزير البيئة التحرك ونقل مقلب القمامة الذى أحاط بالمدارس.

وأضاف شاب آخر يسكن فى بداية الشارع، صناديق القمامة كانت فى مكان آخر وقام المسئولون بإدخال الصناديق إلى الشارع، بحجة أن شخصيات مهمة تمر من على الدائرى، حتى وصلت القمامة إلى آخر الشارع، مضيفا أن عمال النظافة يزيلون القمامة ويتركون الصناديق كما هى.



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