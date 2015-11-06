نشرة «ONA»| «الأمير» يهنئ المصريين بالفوز بتنظيم كأس العالم لليد .. و«عنايت»: التلفزيون المصري «فاق»

كتبت- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA»، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

قال الإعلامي جمال عنايت مقدم برنامج «سيادة الناخب»، على شاشة التلفزيون المصري، في تصريح خاص لـ «ONA»، إن التلفزيون المصري «فاق»، واستعاد بريقه ويتابع الطريق نحو المقدمة.. للمزيد

قالت مآثر المرصفي مدير برامج راديو مصر، في تصريح خاص لـ ONA، إن برنامج «بروح رياضية» يغطي مساحة رياضية خالية في راديو مصر.. للمزيد

وجه عصام الأمير التحية لوزير الشباب والرياضة ولفريق العمل الذي بذل كل الجهد لتحقيق هذا الإنجاز الرياضي المهم.. للمزيد

نقيب المحامين سامح عاشور فى ضيافة أسامة كمال مقدم برنامج «القاهرة 360»، على شاشة القاهرة والناس، ليكشف أهم مشكلات المحامين المصريين وماذا تقدم لهم النقابة وما هي اهم مشكلات المهنة.. للمزيد