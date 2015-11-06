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بالصور.. قوات الأمن العراقية تمنع مئات المتظاهرين من التوجه للمنطقة الخضراء

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بالصور.. قوات الأمن العراقية تمنع مئات المتظاهرين من التوجه للمنطقة الخضراء بالصور.. قوات الأمن العراقية تمنع مئات المتظاهرين من التوجه للمنطقة الخضراء

>منعت القوات الأمنية العراقية المئات من المتظاهرين اليوم الجمعة بساحة التحرير وسط بغداد من التوجه إلى المنطقة الخضراء، التى تحوى مقرات ورئاسة الجمهورية والبرلمان ومقرات البعثات الدبلوماسية وسط بغداد، وأطلق أحد أفراد الأمن النار فى الهواء وسارع أحد القيادات العسكرية إلى منعه وإبعاده، فيما ردد المتظاهرون "سلمية..سلمية".

اليوم السابع -11 -2015

وتحرك متظاهرو ساحة التحرير إلى شارع السعدون وسط بغداد عقب منعهم من التوجه إلى المنطقة الخضراء، فيما تمسك آخرون بموقع التظاهرة الأسبوعى المعتاد بساحة التحرير القريبة من الجسر الجمهورى المؤدى إلى المنطقة الخضراء، رافعين أعلام العراق مطالبين بسرعة تنفيذ الإصلاحات ومحاكمة الفاسدين واسترجاع الأموال العراقية المنهوبة.

اليوم السابع -11 -2015

وردد المتظاهرون شعارات تنتقد السياسيين والكتل السياسية فى البرلمان العراقى واتهموهم بعرقلة مسيرة الإصلاحيات وقالوا "جمعة ورا جمعة.. والفاسد نطلعه"، وطالبوا بحل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة وإصلاح القضاء ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين واستبدالهم بآخرين يتسمون بالكفاءة والنزاهة والمهنية.

اليوم السابع -11 -2015

وتراجعت أعداد المتظاهرين فى بغدد ومدن جنوب العراق فى كربلاء والبصرة والنجف وذى قار والمثني، وثبتت مطالبات المتظاهرين بمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وانتقدوا السلطات العراقية الثلاث لتلكؤها فى تنفيذ الإصلاحات ودعوا لتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة الدولة المدنية فى العراق.

اليوم السابع -11 -2015

ويتظاهر العراقيون يوم الجمعة من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضى بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، والتى تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التى دعا إليها رئيس الوزراء العراقى د.حيدر العبادى ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الشيعية العليا بالعراق والتى أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع فى تنفيذ برنامج الإصلاح.

اليوم السابع -11 -2015
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