صور| الكويت تقبض على 4مصريين بتهمة الدعوة للتظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 4 مصريين، بسبب استخدامهم عبارات مسيئة للكويت، والدعوة للاعتصام، والتظاهر أمام سفارة بلادهم عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالكويت، في بيان صحفي لها، اليوم، إن التهمة الموجهة للمقبوض عليهم «إساءة استغلال حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في بث وترديد عبارات سب وقذف مسيئة بحق دولة الكويت ومؤسساتها والمواطنين».

وأضافت، أن المتهمين نشروا «رسائل مغرضة عبر المواقع المختلفة لتحريض الجالية المصرية المقيمة في البلاد على الاعتصام والتظاهر أمام مقر السفارة المصرية بالكويت».

وأوضحت إدارة الإعلام الأمني، أن المتهمين قصدوا «إثارة مشاعر الكراهية وتأجيج النفوس على خلفية واقعة المشاجرة المتبادلة بين مقيمين ومواطنين كويتيين، والتي وقعت مؤخرًا داخل وخارج نطاق أحد المجمعات التجارية بمحافظة حولي.

وقال البيان، إن ذلك «ينطوي على مخالفة صريحة للقانون وخروج على النظام العام، وإخلال بالأمن، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر، وتعطيل المصالح العامة والخاصة».

وكشف البيان، عن أن المتهمين هم، وليد محمود أحمد السويسي «مهني بوزارة الداخلية»، وياسر عبد العزيز «محفظ قران بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، ومصطفى محمود محفوظ «مراقب بإحدى شركات الأجرة الجوالة»، ومنى محمود على شحاته «عاملة نظافة بإحدى رياض الأطفال».

و قالت الإدارة، إنه تمت إحالة المتهمين الأربعة إلى جهات التحقيق المختصة، وحذرت كل من يريد الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة في الوقت نفسه «أن الجميع سواء أمام القانون، وأن القضاء العادل يأخذ مجراه».