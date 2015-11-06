بدء عمليات شفط مياه الأمطار من شوارع مدينة الزقازيق

أشرف الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، على عمليات رفع مياه الأمطار من شوارع الزقازيق، معطيا تعليمات بإلغاء الإجازات بكافة القطاعات المعنية ورفع حالة الاستعداد القصوى لهطول الأمطار على محافظة الشرقية مع تجهيز فريق فنى على أعلى مستوى مدرب للتعامل مع هطول الأمطار الغزيرة.

وقام المحافظ بالمرور على كافة الشوارع والطرقات والميادين والأنفاق خصوصاً بالمناطق الشعبية التى تضررت بهطول المطر بشكل غزير، وجه محافظ الشرقية تعليمات إلى كافة رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بالتعامل والسرعة فى التحرك لإزالة المياه المتجمعة فى بعض المناطق.

وأكد المحافظ أنه تابع اليوم تحرك جميع الأجهزة المعنية والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للدفع بعدد من سيارات الشفط وصيانة الشبكات التى تقوم بتصريف الأمطار وسيارات الحماية المدنية، كما أنه وضعت خطة بالمحافظة لإصلاح وصيانة كافة خطوط الكهرباء المتهالكة منعاً لسقوط أحد الأسلاك الكهربائية على الأرض.

وأعلن المحافظ على ثلاث خطوط تليفونات للاتصال والتواصل مع المواطنين حال حدوث أى مشكلة بسبب هطول الأمطار الأرقام التالية 2302440، 2312206، 01211954417

كانت محافظة الشرقية والعاصمة الزقازيق قد شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة تساقط أمطار غزيرة تسببت فى غرق الشوارع والمناطق الشعبية بالإضافة إلى هطولها على بعض المراكز من يوم الخميس.



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