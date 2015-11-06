مرشح الوفد بدائرة كفر الزيات: تقدمت باستقالتى من القضاء للتفرغ للعمل النيابى

أكد المستشار حسين خليل مرشح حزب الوفد بدائرة كفر الزيات فى محافظة الغربية، أنه تقدم باستقالته من السلك القضائى حتى يتفرغ للعمل النيابى، والقيام بعمله العام والسياسى بناء على طلب عائلته وأهل دائرته.

جاء ذلك خلال لقاءات جماهيرية فى قرى بنوفر وكوم مهنا وكفر الشيخ على، مشيرا إلى أنه سليل عائلة قضائية فوالده كان مستشاراً بوزارة العدل وله العديد من الأخوة وأبناء العم يعملون بالسلك القضائى حتى الآن وهم الذين دفعوا به للترشح للعمل السياسى.

وأضاف خليل، أن الدفاع عن حقوق المواطنين لا يقل عن تحقيق العدالة فمحراب العدالة يساوى محراب رفع الظلم وخدمة المواطنين، مطالبا فى لقائه بالجماهير ضرورة الخروج والتصويت.

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