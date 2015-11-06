بالصور.. ختام ورشة عمل عن تكوين الشخصية السوية بمركز إعلام الوادى الجديد

اختتم مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد ورشة عمل عن الشباب وتكوين الشخصية والتى تناولت الافتقار للحوار الأسرى ونظرة المجتمع للفتاة، واستمرار الموروثات المرتبطة بتفضيل الولد على البنت، والمفهوم للخاطئ للحرية، وضعف الوازع الدينى، ودور وسائل الإعلام فى عرض نماذج غير هادفة من الأفلام والمسلسلات والبرامج وتدهور أخلاقيات المجتمع، إلى جانب مشكلات طرحتها فتيات المراحل الثانوية.

وشارك فى ورشة العمل الشيخ ناجى عوض، وكيل وزارة الأوقاف السابق، ومديرة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية، حيث أكدا أنها عوامل هامة فى التأثير على تكوين الشخصية ووضعا بعض المقترحات من وجهة نظرهما والمتمثلة فى تجديد أسلوب الخطاب الدينى الموجه للشباب، وضرورة توعية الأسرة بأهمية الحوار مع الأبناء، وفتح قنوات اتصال بينهم للتعرف على مشكلاتهم وطرق التغلب عليها.

وركزت الورشة على أهمية دور الإعلام فى طرح نماذج إيجابية تقتدى بها الفتيات، والبعد عن الإسفاف والموضوعات التى لا تتناسب مع تقاليد المجتمع الشرقى، وأشاروا إلى أهمية القراءة فى تغذية العقول والوصول بها إلى مراحل النضج فى التفكير مما يساعد على تفهم أحوال المجتمع والتغلب على المشكلات بأسلوب عقلانى دون التعرض لأزمات نفسية.

وفى ذات الإطار، أوضحت مديرة بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية على أهمية دور الأخصائى النفسى والاجتماعى فى حل ومواجهة المشكلات فى المجتمع المدرسى وتوجيه النصح والإرشاد لتعديل السلوك وتغيير الاتجاهات.

ومن جانب آخر، أوضح فضيلة الشيخ ناجى أحمد، مدير عام الأوقاف سابقًا، فضل طاعة الوالدين فى الأديان السماوية ومعايير وأسس الالتزام بمكارم الأخلاق وانعكاسه على المجتمع، بالإضافة إلى شرح قصص الأنبياء كقدوة فى الطاعة والأخلاق الكريمة.



>