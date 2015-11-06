رجيم العصائر – رجيم السوائل لانقاص 5 كيلو في اسبوع

لكل من يرغب بالتخلص من الوزن الزائد والحصول على جسم رشيق ووزن مثالي في هذا المقال نقدم لكم رجيم السوائل لتقليل الوزن وخسارة 5 كيلو في اسبوع .

تنتشر الآن فكرة ريجيم العصائر والمشروبات، ويعتمد على الامتناع عن الطعام تمامًا لمدة معينة في عملية لتطهير الجسم #من السموم، ثم تناول الطعام بقدر معين مع الإقلال #من النشويات والدهون والسكريات وتناول تلك المشروبات بين الوجبات.

ويختلف الكثيرون #من الأطباء في المدة المناسبة له، لكن معظمهم يؤكد عدم الامتناع عن الطعام تمامًا مقابل المشروبات لمدة تزيد عن 3 أيام، ويرى البعض إمكانية التبادل بين المرحلتين لـ 3 أيام ثم لـ 4 أيام وهكذا، فيتناول الشخص في المرحلة الأولى العصائر والمشروبات فقط بأي كمية طيلة اليوم شرط عدم تناول إلا الأنواع المحددة، ثم في الثانية يتناول 6 وجبات منها 3 #من الخضراوات والفواكه وثلاثة فيها #من النشويات والبروتينات بشرط تقليل النشويات والدهون والسكريات إلى الحد الأدنى مع تناول #من 5 إلى 7 أكواب #من المشروبات المحددة.

نصائح عامه قبل ابتاع الرجيم:

1- ابدا لا تتناول العصير الجاهز :

طالما أنك قد قررت استخدام العصير لإنقاص الوزن فعليك أن تحصل على العصير الطبيعى والخالى #من الإضافات التى تفسد إنقاص الوزن وتكسبك المزيد #من السعرات الحرارية ، آلات صنع العصير كثيرة يمكنك أن تختار منها المناسب لك سواء ال’لة الكهربائية أو الألات اليدوية ، ويمكنك أيضا استخدام الخلاط فى صنع العصير مع إضافة الماء أو بدون إضافة الماء .

2. العمل على تقليل الشهية بواسطة العصير :

عليك أن تتناول كوب #من العصير الطبيعى قبل وجبة الطعام بعشرون دقيقة ، كوب العصير الطبيعى قبل الوجبة يقلل #من شهيتك للطعام وبالتالى لن تأكل الكثير #من الطعام وسيقلل #من السعرات الحرارية المستهلكة فى كل وجبة ، يجب أن تأكل الكثير #من الخضروات فى كل وجبة #من وجبات طعامك ، فالخضروات وخصوصا الخضروات الداكنة مثل السبانخ، والملفوف، والقرنبيط، والجزر، والكرفس، الهليون، والخيار فهى تساعد فى الاحساس بالشبع كما تمدك بالكثير #من الفيتامينات وتخلص جسمك #من الدهون .

3. العصائر الحريفة :

إضافة التوابل للعصائر ترفع #من مستوى الإيض ( التمثيل الغذائى ) وتساهم فى زيادة حرق الدهون ، بالطبع لايمكنك إضافة التوابل لكل أنواع العصير ولكن استخدم العصائر التى تقبل التوابل مثل عصير الطماطم وعصير الليمون يمكنك أن تضيف عليها الفلفل الحار أو الكمون ، والقرفة والزنجبيل أيضا إضافتها على عصير الليمون وعصير الجزر سيفيدك جدا فى حرق الدهون .

4. الطعام الصحى :

اجعل طعامك كله صحى وذلك بالبعد عن كثرة الملح فى الطعام والمواد الحافظة ، فكما أنك ستتجه للعصائر الطبيعية فعليك أن تنتهج للأطعمة الصحية وعدم استخدام المعلبات ، فالمواد الحافظة تصيب الجسم بالكثير #من الأضرار ، وتكسبك المزيد #من الوزن ، وتقلل عملية الايض فى الجسم .

الطريقة الصحيحة لتتطبيق رجيم العصائر :

– أولا : انتبهي لأنواع العصائر التي تختارين في الريجيم. يمكنك إستخدام العصائر الجاهزة أو صنع عصائر خاصة بك. إذا قمت بشرائها، تنبهي إذا ما كانت تحتوي على مواد حافظة مثل الصوديوم، السكر وغيرها. وفي كلا الحالتين، #من الأفضل أن تصنعي العصير في المنزل.

-ثانيا : إشربي كمية كافية #من العصير أي 8 أكواب على الأقل يومياً. وإشربي في المقابل 8 أكواب #من الماء. إحرصي على إختيار مجموعة واسعة #من الفواكه والخضار كي تنوّعي بالمغذيات والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التي يحتاجها جسمك. إذا لم تحبي عصير الخضار، زيدي عليه القليل #من الفاكهة والملح.

– ثالثا : لا تعودي الى أسلوبك المعتاد في الأكل عندما تنتهين #من أسبوعي العصائر. يمكن لهذه النقلة السريعة بين نظامي الأكل أن يفاجأ جسمك.

– رابعا : تابعي تناول الشوربات الخفيفة المصنوعة #من الخضراوات الطازجة والفواكه فور إنتهاء ريجيم العصائر. في اليوم التالي، كلي مأكولات سائلة أو خفيفة.

– خامسا : في اليوم الثالث بعد إنتهاء أسبوعي الرجيم كلي الدجاج، المكسرات، الخضار والفواكه. خذي الأمور برويّة وإمتنعي عن تناول الدهون لمدة 5 أيام على الأقل.

أولًا المشروبات المسموح بها:

1. الزنجبيل

2. الزنجبيل بالليمون

3. الزنجبيل بالقرفة

4. القرفة

5. النعناع

6. الشاي الأخضر

7. خليط الزنجبيل والكمون والقرفة والليمون

8. الزنجبيل بالقرفة والكمون والليمون والشاي الأخضر

9. مشروب جيليان مايكلز (وهو مشروب #من العصير والهندباء معًا، واقتبس اسمه #من جيليان مايكلز التي استطاعت تخفيض وزنها بالمداومة على تناوله، وأصبحت اليوم مدربة في مجال مكافحة السمنة) – يتكون #من كوب ماء – ملعقة سكر – ملعقة عصير توت بري – كيس شاي #من جذور الهندباء “متوفر عند العطار” –عصير نصف ليمونة كبيرة.

10. شوربة الخضراوات بالماء ومكعب مرق أو بمرق الدجاج شرط تبريدها وإزالة دسمها

11. شوربة الكرنب بعد غسله وتقطيعه ثم تشويحه دون دسم مع البصل والثوم والطماطم والفلفل الملون، ثم يوضع الخليط مع الماء حسب المقادير وتضاف البهارات والملح ويترك حتى تمام النضج.

ثانيًا العصائر المسموح بها:

12. عصير البرتقال

13. عصير الليمون

14. عصير الأناناس

15. عصير الكيوي

16. عصير الجوافة

17. عصير البرتقال مع الليمون

18. عصير كوكتيل الأناناس بالكيوي

19. عصير كوكتيل فيتامين سي “البرتقال والليمون والكيوي والأناناس والجوافة”

20. عصير التوت

21. عصير الفراولة

22. عصير الكرز

23. عصير البقدونس ” يُغسل جيدًا ويوضع في ماء ويترك على النار مغطى ثم يشرب ساخنًا أو باردًا”

24. عصير الطماطم

25. عصير الجزر

خطوات أساسية

– مارسي الرياضة مرتين أو ثلاثة أسبوعياً خاصة المشي ولا تقل المرة عن 40 دقيقة.

– يُشترط تناول جميع العصائر بدون سكر أو بسكر دايت.

– اشربي الماء بما يعادل 12 كوبًا يوميًا.

– تناولي الفاكهة والخضروات الطازجة في الأيام الـ 3 المعتمدة على المشروبات، أو بين الوجبات في الأيام الـ 4 التي تتناولين فيها وجباتك العادية

– مسموح بتناول أي مشروبات أخرى بدون سكر ويفضل الإكثار #من المشروبات الصحية والابتعاد عن القهوة والشاي والنسكافيه.

– إن كنت لا تستسيغين تناول عصائر الخضراوات، فيمكنك التركيز على تناول عصائر الفاكهة وإعداد الخضراوات في صورة حساء (شوربة)

– تناولي عصير ليمون دافئ في الصباح (نصف ليمونة مع كوب #من الماء الدافئ). يمكنك تناوله محلى بنصف ملعقة عسل في أول يومين.

النظام الغذائي لتخسيسك ٥ كيلو في الأسبوع مع رجيم العصير:

الأفطار :

اليوم الأول : عصير جريب فروت + جبنة قريش ” بحجم بيضتين ” + نصف رغيف بلدي + خيار + خس

اليوم الثاني : عصير ليمون محلى بسكر دايت خالى #من الأسبرتام + ٢ بيضة مسلوقة + نصف رغيف بلدي + خيار + طماطم

اليوم الثالث : عصير طماطم مضاف له فلفل أسمر + ٢ شريحة جبن شيدر + ربع رغيف بلدي + خس + خيار

اليوم الرابع : عصير جريب فروت + ٣ ملاعق فول + نصف رغيف بلدي + خيار + طماطم

اليوم الخامس : عصير جزر بالبرتقال بدون تحلية + ٢ بيضة مسلوقة + نصف رغيف بلدي + خس + خيار

اليوم السادس : عصير تفاح بيتي غير معلب + ٢ شريحة جبن رومي + نصف رغيف بلدي + حس + خيار

#اليوم_السابع : عصير موز ” ٢ ثمره فقط ” مضاف له الماء وليس اللبن + جبنة قريش في حجم البيضتين + ربع رغيف بلدي + خيار

ملحوظة الترتيب هام فلا يمكن تبديل يوم بدل يوم اخر

بعد الأكل بـ ٣ ساعات تناول ٢ ثمرة فاكهة #من نوع واحد أو كوب عصير جريب فروت أو ليمون أو طماطم

الغداء

اليوم الأول : عصير برتقال + خيار + خس + طبق خضروات + لحم مشوي خالي الدهن ” بحجم الكف “

اليوم الثاني : عصير مانجو ” نصف ثمرة مانجو بحجمها الكبير ” + سلطة + ربع دجاجة بدون جلد

اليوم الثالث : عصير برتقال بالجزر بدون تحليه+ أرز ٧ ملاعق + سلطة + ربع دجاجة بدون جلد

اليوم الرابع : خيار + خس + طبق خضار + لحم مشوي ” حجم الكف ” + لا يوجد عصير

اليوم الخامس : عصير جوافة بدون حليب ” ٢ ثمرة “+ طبق مكونة متوسط + سلطة + ٢ شريحة لحم

اليوم السادس : عصير كيوي ” ٣ ثمرة ” +سلطة + ربع دجاجة بدون جلد

#اليوم_السابع : عصير طماطم بالفلفل الأسمر + خضار سوتية طبق متوسط + سلطة + ربع دجاجة بدون جلد

ملحوظة الترتيب هام فلا يمكن تبديل يوم بدل يوم اخر

بعد الغداء بـ ٣ ساعات تناول ٢ ثمرة فاكهة #من نوع واحد أو أحد عصير كيوي أو عصير برتقال بالجزر

العشاء :

اليوم الأول : ١ زبادي + ١ خيار + عصير برتقال

اليوم الثاني : ١ خيار + ١ طماطم + ١ تفاحة + عصير كيوي

اليوم الثالث : خس + ١ خيار + ١ زبادي + عصير جوافة

اليوم الرابع : ١ زبادي + ١ تفاحة + عصير ليمون

اليوم الخامس : ٢ ثمرة فاكة + عصير جزر فقط

اليوم السادس : ١ خيار + ١ طماطم + خس + تفاحة أو عصير تفاح

#اليوم_السابع : ٢ زبادي + ٢ تفاحة أو عصير تفاح

ملحوظات حول رجيم العصائر :

المسموح به يوميا مشروب ١ دايت ” فاتح ” + ١ عصير ليمون إضافي لما هو مكتوب لك في النظام ولكن بدون سكر أو سكر دايب بدون سبرتام + ٢ شاي خفيف +١ فنجان قهوة + ١ كوب نسكافية + كوب لبن خالي الدسم + ٢ كوب نعناع + هام جدا ٤ لتر ماء على الاقل فكلما زادت الكمية كلما كان افضل لصحتك

الخضروات الممنوعة حتي يأتي رجيم العصائر بنتيجة مضمونة:

بسلة – بطاطس – قلقاس – لوبيا – فاصوليا بيضاء – فلفل أصفر و أحمر – بنجر

ايضا تجنب هذه الفاكهة في رجيم العصير :

موز إلا في حالة الأيام الموجود بها – عنب – بلح – تين – كريز

مارس الرياضة قدر المستطاع :

إذا التزمت بهذا النظام الغذائي + قمت بالمشي يوميا لمدة تلت ساعة و الاحسن نصف ساعة نضمن لك فقدان ٥ كيلو في الأسبوع مع رجيم العصائر

شبكةعيونالإخبارية

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