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5 من الأهلي بينهما ' مصاب ' في قائمة المنتخب الأوليمبي

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5 من الأهلي بينهما ' مصاب ' في قائمة المنتخب الأوليمبي 5 من الأهلي بينهما ' مصاب ' في قائمة المنتخب الأوليمبي

اختار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي 5 لاعبين من الأهلي للانضمام إلى معسكر استعدادا لخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

ويقود رامي ربيعة الذي غاب عن 4 مباريات الأهلي في الدوري المصري حتى الآن بسبب الإصابة قائمة لاعبي الأهلي في المنتخب الأوليمبي.

رامي ربيعة ومسعد عوض ورمضان صبحي ومحمد هاني وصالح جمعة. خماسي من الأهلي انضم إلى قائمة المنتخب الأوليمبي.

وكان رامي ربيعة قد أكد في تصريحات سابقة عن الإصابة قائلا: "لا أستعجل العودة للعب أو رفع الجمل التدريبي تفاديا لتكرار الإصابة".

وكان البدري قد اختار رباعي من الزمالك وهم: محمود عبد المنعم كهربا ومحمد سالم ومحمد عادل جمعة ومصطفى فتحي.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمقرر إقامتها بالسنغال والمؤهلة لدورة ريو دي جانيرو الأوليمبية 2016.

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