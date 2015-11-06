المنتخب يخوض مرانه الأول بمشاركة ثنائي الأهلي و10 من الزمالك

خاض المنتخب الوطني مرانه الأول يوم الجمعة تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر استعدادا لمواجهة تشاد.

مصر تواجه تشاد في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

لقاء الذهاب يقام يوم 14 من شهر نوفمبر على أن يقام لقاء العودة يوم 17 من نفس الشهر.

وشارك ثنائي الأهلي عمرو جمال وسعد سمير في مران المنتخب بجانب لاعبي الزمالك الـ10.

وكان المنتخب الوطني قد أعلن ضم 9 لاعبين من الأهلي عقب لقاء الفريق مساء الخميس أمام مصر المقاصة. (طالع التفاصيل).

وبدأ مران المنتخب بمحاضرة فنية للجهاز الفني ثم تدريبات بدنية تخللها بعض الجمل والتسديد على مرمى أحمد الشناوي.

واستمر المران لمدة ساعة حسبما أكد الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم.

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