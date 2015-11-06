من المران - برنامج علاجي لقائد الزمالك مع المنتخب

خضع حازم إمام قائد نادي الزمالك لبرنامج علاجي خلال المران الأول للمنتخب المصري استعدادا لتشاد.

مصر تواجه تشاد في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

لقاء الذهاب يقام يوم 14 من شهر نوفمبر على أن يقام لقاء العودة يوم 17 من نفس الشهر.

وشارك ثنائي الأهلي سعد سمير وعمرو جمال بجانب لاعبي الزمالك. (طالع التفاصيل)

وتحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب وحسام الإبراشي وبدر أمام أخصائي التأهيل قام حازم إمام بالجري حول الملعب لمدة نصف ساعة ثم أدى تدريبات تأهيلية داخل الملعب ثم داخل صالة التأهيل بمشروع الهدف.

ويعاني حازم إمام من إصابة بجزع في رباط الركبة غاب بسببها عن كامل مباريات الزمالك في الموسم الجديد حتى الآن.

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