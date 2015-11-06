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الزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة ' افتعال محمد إبراهيم مشكلة بسبب المقاولون '

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الزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة ' افتعال محمد إبراهيم مشكلة بسبب المقاولون ' الزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة ' افتعال محمد إبراهيم مشكلة بسبب المقاولون '

أوضح إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك حقيقة "افتعال محمد إبراهيم مشكلة بعد تغييره أمام المقاولون العرب" لـFilGoal.com

الزمالك فاز على المقاولون العرب بثنائية مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

محمد إبراهيم شارك كأساسي في المباراة قبل أن يخرج مستبدلا في الدقيقة 16 من الشوط الأول بعد طرد طارق حامد.

وخرجت بعض التقارير الإعلامية لتشير لغضب وافتعال محمد إبراهيم لمشكلة مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزفالدو فيريرا بعد التغيير.

وعن حقيقة الأمر قال إسماعيل يوسف: "كل ذلك ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف في تصريحات مع FilGoal.com "محمد إبراهيم لم يفتعل أي مشكلة وقت التغيير. هو ملتزم بشكل تام وكامل مع الفريق ولم يفتعل أي أزمة".

وأكمل حديثه قائلا: "اللاعب تواجد بشكل طبيعي واحتفل أيضا مع لاعبي الفريق بهدف الفوز. هو قائد ثالث للفريق وملتزم تماما".

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