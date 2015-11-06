مدرب حراس منتخب مصر لـ في الجول: هذه أسباب ضم إكرامي والمهدي رغم خطأيهما

أوضح أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر سبب ضم شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي والمهدي سليمان حارس سموحة رغم خطأيهما في مباراة كل منهما بالدوري المصري.

وانضم شريف إكرامي والمهدي سليمان مع أحمد الشناوي حارس الزمالك إلى معسكر منتخب مصر.

وقال ناجي لـ FilGoal.com يوم الجمعة: "إكرامي والشناوي والمهدي من القوام الأساسي لمنتخب مصر".

وأضاف "أي حارس كبير معرض أن يخطيء ولا نتعامل بالقطعة.. الخطأ وارد لا يوجد مشكلة لكننا نتعامل مع أمر واحد فقط".

وتابع "الهبوط الفني في فترات طويلة هذه هي المشكلة.. لكن الهفوات التي تحدث في مباراة واحدة لا قلق منها".

وكان المهدي سليمان قد تقدم في هدف إنبي الذي سجله صلاح سليمان بتصويبة على الطائر.

وأخطأ إكرامي في التمركز أثناء ركلة ثابتة لمصر للمقاصة سجلها أحمد سامي بشكل رائع في المقص الأيمن.

وأشار ناجي "أعلم إمكانات كل الحراس ولا يصح أن استبعد لاعبا أخطأ في كرة واحدة.. لأن المجمل هو حارس كبير".