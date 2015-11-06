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بالفيديو - الشناوي: ما حدث معي في الزمالك من قبل نقطة سوداء بحياتي

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بالفيديو - الشناوي: ما حدث معي في الزمالك من قبل نقطة سوداء بحياتي بالفيديو - الشناوي: ما حدث معي في الزمالك من قبل نقطة سوداء بحياتي

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك إن رحيله على سبيل الإعارة من المصري إلى الزمالك من قبل كان نقطة سوداء في حياته.

الشناوي رحل من المصري إلى الزمالك على سبيل الإعارة عام 2012 قبل أن يعود إلى المصري البورسعيدي من جديد بعد عام واحد.

قبل أن يتمم انتقاله بصفة نهائية إلى الزمالك عام 2014 ويحرس مرمى الفريق ومنتخب .

وعن رحيله على سبيل الإعارة إلى الزمالك من قبل قال الشناوي: "نقطة سوداء في حياتي".

وأضاف في ظهوره مع برنامج (نجوم الملاعب) على قناة الحياة "لم أشارك. وتعلمت صعوبة الانضمام إلى أي فريق مما كان أسمي عندما يمتلك قائد قديم في الفرقة بنفس المركز".

وأكمل حديثه قائلا: "حسن شحاتة هو من طلبني وضمني إلا الزمالك. بعدها رحل عن الفريق والأمور ازدادت صعوبة".

وأردف "الإعارة وقتها تسببت في تأخير مشواري مع منتخب مصر. فأصبحت لا أشارك بعد ما شاركت أمام البرازيل تحت قيادة بوب برادلي. وأصبحت أذهب إلى ولا أشارك".

وأتم "لولا تلك الفترة لكنت الحارس الأساسي لمنتخب مصر منذ فترة كبيرة".

شاهد حديث الشناوي

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فيديو اليوم السابع

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