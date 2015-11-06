' رونالدو سينهي مشواره في ريال مدريد '

(إفي): أكد جورجي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو اليوم أن المهاجم البرتغالي "سينهي مشواره في ريال مدريد".

وفي تصريحات أدلى بها لمحطة (سكاي سبورتس) البريطانية استبعد مينديز عودة رونالدو إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد الذي لعب في صفوفه ثلاث سنوات قبل أن ينضم إلى الميرينجي في 2009 مقابل 80 مليون جنيه استرليني.

ومع ذلك، تشير المحطة إلى أن العديد من وسائل الإعلام البريطانية ذكرت أن المان يونايتد مهتم بضم رونالدو مرة أخرى الصيف المقبل.

ومن جانبه، قال مينديز إنه "رغم الشائعات" فإن رونالدو "سعيد" في الملكي.

وأضاف مينديش خلال تقديم فيلم وثائقي جديد عن حياة رونالدو: "هناك توقعات كثيرة وقصة جديدة كل يوم، ولكن إذا سألتني أنا سأقول لك إنه سينهي مشواره في ريال مدريد".

وكانت صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية قد ذكرت اليوم نقلا عن مصادر لم تفصح عنها أن رونالدو همس لمدرب باريس سان جيرمان، لوران بلان، الثلاثاء الماضي خلال المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا وقال له إنه "يرغب" في اللعب في صفوف نادي العاصمة الفرنسية.

وذكرت الصحيفة أن رونالدو قال لبلان: "فريقكم يلعب بشكل جيد للغاية. أود كثيرا العمل معكم".

وأشارت الصحيفة، التي تؤكد منذ أسابيع أن التعاقد مع رونالدو يمثل "أولوية" لباريس سان جيرمان للموسم المقبل، إلى أن البرتغالي أثبت أنه يرغب في الرحيل عن ريال مدريد و"يبدو أنه اختار في الوقت الحالي" النادي الباريسي.