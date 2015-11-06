لو عايز تخس من غير ما تحس.. افطر وماتمنعش نفسك من الأكل

كشف تقرير نشرته صحيفة" ديلى ميل البريطانية" أن الأشخاص النحفاء الذين لا يقومون بعمل أى مجهود، يعتمدون فى وجبة الإفطار على الفاكهة ومنتجات الألبان والحبوب وفى وجبة الغذاء أكثر من الثلث يتناولون يوميا السلطة ووجبتهم المفضلة الدجاج ودائما فى العشاء يتناولون الخضروات.

وفى الواقع كما جاء فى التقرير فإن معظمهم نباتيون وما يقرب من الخُمس لا يتناولون الكحول، ولكن على الرغم من العادات الصحية معظمهم لا يتبعون أى نظام غذائى وما يقرب من واحد من عشرة يهتمون بأوزانهم.

وأجريت الأبحاث على الأشخاص النحفاء الذين لا يعانون من مشاكل فى الوزن، كما تم إنشاء فريق للقيام بطلب استبيان على الإنترنت لمعرفة حجم الأشخاص الذين لديهم وزن صحى وعاداتهم الغذائية، وكانت الإجابات 147 من هؤلاء الأشخاص متوسط مؤشر الكتلة لديهم21.7، وفقا للاختبارات كان مؤشر الكتلة الصحى مابين 18.5حتى 24 ومتوسط أوزانهم مابين 61 كجم والطول 168سم، و72 منهم إناث.

ووجدت الدراسة أن العناصر الغذائية التى يتناولها الأشخاص النحفاء على وجبة الإفطار والأكثر شيوعا الفواكة بنسبة 51% ومنتجات الألبان 41% والحبوب 33% ويتناولون الخبز بنسبة 32% والبيض 31% والقهوة 26% .

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتبعون الحميات الغذائية ويمتنعون عن تناول الإفطار يؤثر ذلك سلبيا على صحتهم، ووجد أن الأشخاص النحفاء يتناولون جميع وجباتهم الغذائية، وفقط 4% لا يتناولون وجبة الإفطار ، و 39% يتناولون وجبات خفيفة، وقال الكثيرون إنهم لا يتناولون المشروبات الغازية ووجد أن 35% يمتنعون عنها و10% فقط يتناولون المشروبات الغازية، كما أنه وجد 38% يمارسون نشاطا بدنيا و10 % لا يقومون بأى تمرينات .



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