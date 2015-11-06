أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
ده كلام - إجابات مفاجئة من سعد الصغير عن الصداقة و ضرب " تامر حسني ومحمد رمضان الاسطورة " -
قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

8 أسباب سرية غير معروفة تتسبب بآلام الظهر

Google+ Print
8 أسباب سرية غير معروفة تتسبب بآلام الظهر 8 أسباب سرية غير معروفة تتسبب بآلام الظهر
آلام الظهر مشكلة يعانى منها الكثيرون، وتتسبب فى إصابتهم بالعديد من المضاعفات الصحية، كما أنها تعيق التعامل فى الحياة اليومية وذلك نتيجة للألم المبرحة.

وجد أن هناك أشخاصا يعانون من ألم فى الظهر دون معرفة السبب، وهذا ما يوضحه موقع readers digest الأمريكى، أن هناك أسبابا سرية غير معروفة ينتج عنها الإصابة بآلام فى الظهر، وتسبب التهابات فى اسفل الظهر والعمود الفقرى.


>1- التوتر والعصبية
>2- ارتداء الكعب العالى
>3- تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات
>4- البناطيل الضيقة كالبناطيل السكينى
>5- الخمول وعدم الحركة
>6- التدخين
>7- قلة تناول الماء
>8- القيام ببعض التمرينات بطريقة خاطئة

جدير بالذكر أن نسبة كبيرة من المصريين يعانون من آلام الظهر ومشاكل الفقرات، التى ينتج عنها صعوبة فى الحركة وعدم ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعى، وجد ذلك نتيجة لعوامل غير معروفة تم ذكرها من خلال موقع readers digest الأمريكى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365