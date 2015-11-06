8 أسباب سرية غير معروفة تتسبب بآلام الظهر

آلام الظهر مشكلة يعانى منها الكثيرون، وتتسبب فى إصابتهم بالعديد من المضاعفات الصحية، كما أنها تعيق التعامل فى الحياة اليومية وذلك نتيجة للألم المبرحة.

وجد أن هناك أشخاصا يعانون من ألم فى الظهر دون معرفة السبب، وهذا ما يوضحه موقع readers digest الأمريكى، أن هناك أسبابا سرية غير معروفة ينتج عنها الإصابة بآلام فى الظهر، وتسبب التهابات فى اسفل الظهر والعمود الفقرى.

>1- التوتر والعصبية>2- ارتداء الكعب العالى>3- تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات>4- البناطيل الضيقة كالبناطيل السكينى>5- الخمول وعدم الحركة>6- التدخين>7- قلة تناول الماء>8- القيام ببعض التمرينات بطريقة خاطئة

جدير بالذكر أن نسبة كبيرة من المصريين يعانون من آلام الظهر ومشاكل الفقرات، التى ينتج عنها صعوبة فى الحركة وعدم ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعى، وجد ذلك نتيجة لعوامل غير معروفة تم ذكرها من خلال موقع readers digest الأمريكى.

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